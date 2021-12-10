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Şehir hastanelerine 22.5 milyar TL

2022 yılı bütçe kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu görüşmeleri yüksek tansiyonda geçiyor. Bütçe hedeflerinin görüşmeler sürerken anlamsızlaştığını haftalar önce yazmıştık. Bugün Genel Kurul öncesinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla kabul edilen bütçeye CHP'li üyelerin yazdığı muhalefet şerhine değineceğim.

Yaklaşık 400 sayfalık şerh, kapsamlı ve ayrıntılı bir çalışmaya dayanıyor. Şehir hastaneleriyle ilgili bir bölümden alıntı yapacağım.

Sayıştay'ın 2018, 2019 ve 2020 yılı raporlarında yer alan saptamaların kamu harcama sisteminde önemli kuralsızlıkları barındırdığını işaret ettiği vurgulanıyor. Buna karşın yine Sayıştay raporlarında, şehir hastanelerinin merkezi bütçeye gelecek dönemlerdeki olası yüklerine değinilmemesi eleştiriliyor.

CHP'nin, 2022 bütçesine ilişkin muhalefet şerhinde “Şehir hastaneleri Türk sağlık sistemini habis bir ur gibi kemirmektedir. Şehir hastaneleri tipik olarak sağlığın özelleştirilmesinin çok ötesinde bir soruna dönüşmüş vaziyettedir” denildi. Bütçe dokümanları esas alınarak, şehir hastanelerinin kira bedelleri ve hizmet bedeli için de bir tablo hazırlanmış. Kayıt düşmek açısından önemli. 2021 Haziran sonu itibarıyla şehir hastaneleri için yapılan toplam ödeme miktarı 22.573.785.002 TL'ye ulaşmıştır.

İhalelerde zamlı(!) teklif dönemi

“Bursa Gemlik Cihatlı Mahallesi, 509 konut ve 1 adet 12 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet cami ve çevre düzenlemesi, ticaret merkezi ile altyapı çevre düzenlemesi işi”

Bu, TOKİ'nin e-ihale usulüyle açtığı bir ihale. Yaklaşık değer 260, 8 milyon TL olarak belirlenmiş. Sonuç 7 Aralık'ta belli oldu. En uygun teklif Argınhan Elektrik adlı bir firmadan geliyor, 257 milyon 517 bin TL. İndirim oranı yüzde 1.27.

Yine TOKİ'den Konya Beyşehir için bir ihale. 413 adet konut ve 16 dükkan inşaat projesi. Yaklaşık değer 163.8 milyon TL olarak belirlenmiş. 7 Aralık'ta açıklanan sonuca bakılırsa uygun teklif Komyapı İnşaat adlı firmadan: 219.6 milyon TL. Peki indirim? Yok. Yaklaşık değerin yüzde 34 zamlı hali.

Bir de pazarlık usulü yeni bir ihaleye bakalım. Şahinbey Belediyesi'nin açtığı köprülü kavşak inşaatı ihalesi. Yaklaşık değeri 158.9 milyon TL'ydi. 6 firmaya davet gönderildi. En uygun teklif 177 milyon TL ile Burakcan İnşaat'tan geldi. O da yüzde 11.39 zamlı.

Aktardığım ihalelerin birçoğu yapıldığı bölgeler için önemli, belli bir beklenti yaratmış durumda. Dolayısıyla eğer ihalelerde herhangi bir ya da birden fazla nedenle gerçekçi bir teklif oluşmadıysa, kamu kaynakları açısından yararlı bir sonuç yoksa ihalelerin iptali beklenir.