Direklerdeki Erdoğan fotoğrafları neyin sigortası?

“Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaman, görev süresince gerçekleştirdiği kaliteli hizmetlerle halkının gönlünü kazandı.”

Bu cümle, 18 Haziran 2020 günü Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir bültende yer alıyordu. Kastettiği 10 Haziran 2020 günü Mardin'den Merkez'e alınan Mardin Valisi ve Kayyumu Mustafa Yaman'dı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile Mardin'e gitme fırsatı bulunca, Mardin özelinde hem “kayyumlar daha başarılı oluyor” algısının, hem AA'nın haberindeki bu cümlenin sağlamasını da yapma fırsatım oldu.

Baştan şunu söylemeliyim:

Tarihiyle, coğrafyasıyla bölgenin en mistik şehri olan Mardin'in etrafında inşa edilen “Yeni Mardin” korkunç görünüyor. İstanbul'u ve Ankara'yı esir alan TOKİ zihniyeti “dikey kentleşme” Mardin'e de damgasını vurmuş. Yörenin mimarisiyle hiçbir ilgisi bulunmayan, çirkin beton blokların başı adeta arşa değmiş.

İkinci dikkatimi çeken şey ise Vali Yaman'ın kayyum sıfatıyla Mardin'de çok da olumlu bir imaj bırakmadığıydı. AK Parti seçmenleri dışında kendisiyle ilgili olumlu şeyler söyleyen kimseye rastlamadım.

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Yeni Mardin'in ortasından geçen en büyük cadde Vali Ozan Caddesi.

Caddenin orta yerinde, 100 metrede bir aydınlatma direği var. Her direğin en üstünde bayrak, bayrağın hemen altında da önlü arkalı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kalıcı fotoğrafları yer alıyor.

Böyle bir manzarayla en son Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta karşılaşmıştım. Bir önceki Cumhurbaşkanı Sefermurat Türkmenbaşı'nın fotoğrafları da Aşkabat'ın sokaklarını süslüyordu. Eminim Yeni Türkmenistan Cumhurbaşkanı onları kaldırıp kendisininkini koydurtmuştur.

Yanımdakine “Bunu yapan kayyum Mardin'i ilelebet yönetirdi herhalde. Niye merkeze çektiler ki?” diye sordum.

“Belediyedeki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıktı” karşılığını verdi.

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Gazetecilik böyle bir meslek işte: Hemen araştırmaya başladım.

Vali Mustafa Yaman, 2016'da Mardin'e atanmış. 2014 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Ahmet Türk'ün yerine kayyum atanmıştı.

İsmi en çok Cumhurbaşkanı'na ve bakanlara alındığı iddia edilen hediyeler için AK Partili bir kuyumcuya ödediği 600 bin TL ile gündeme gelmişti.

Mardin kayyumu olarak fotoğrafta da gördüğünüz aydınlatma direklerini de 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nin hemen öncesinde yaptırmış ama 31 Mart seçimlerini bir kez daha Ahmet Türk'ün, hem de oylarını artırarak kazanmasını engelleyememişti.

Yaman, o seçimlerden altı ay sonra yeniden kayyum atandı ve 10 Haziran 2020 günü Vali şapkasıyla merkeze alınana dek 10 ay daha o görevde kaldı.

Belediyedeki yolsuzluk iddialarını da araştırdım. Vali Yaman ‘Merkez'e çekildikten 45 gün sonra, savcılık talimatıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde bir operasyon yapılmış. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda yapılan operasyonda 11 kişi tutuklanmış. Gerekçe ihale usulsüzlükleriymiş.

Soruşturmayla ilgili bilgileri mahkemenin “gizlilik kararı” nedeniyle şimdilik aktaramayacağım ama şunu söyleyebilirim:

Şüphelilerin ifadelerinin odak noktasında Vali Yaman var.

Devletin parasıyla satın alınan gümüşten telkari hediyeler de aydınlatma direklerine asılan Cumhurbaşkanı fotoğrafları da (tüyü bitmemiş yetimin parasıyla yapılmış olmaları yetmiyormuş gibi) tüyü bitmemiş yetimin hakkının eş dost akrabaya aktarılması eyleminin de kamuflajıymış.

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Başımıza ne geldiyse “sokaklara ne kadar çok cumhurbaşkanı fotoğrafı asarsam, amirlere ne kadar hediye alırsam o kadar güvende olurum” zihniyetinden ve bu zihniyetin her zaman işe yaramasından geldi.

Ülkeyi yönetenler şunu unutmamalı:

Bu iddiaların üzerine gerektiği gibi gidilmezse, bütün sorumlular hak ettikleri cezayı almazsa, bu tür olaylar işini hakkıyla yapan, halkın gönlünü gerçek anlamda kazanan kayyumlara da zarar verir.