Yer sofrasında şov

Sevgili okurlarım, Türkiye'de siyasi şovlar birbirini izleyip gidiyor… Herkes, her hükümet üyesi kendince bu doğrultuda bir şeyler yapmayı sürdürüyor.

Şu fotoğraflara bir bakınız…

Birkaç gün önce Güneydoğu dağlarında, hudut bölgesinde bir karakolda çekilmiş.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karakolda görevli Mehmetçiklerle birlikte yemek yemeye hazırlanıyor.

Hep birlikte yere çöküp bağdaş kurmuşlar, yemeği yer sofrasında yiyecekler.

Masadaki fotoğrafta biri orgeneral, iki general de var.

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Acaba niçin yer sofrası?..

O karakolda acaba masa sandalye mi yok!

Elbette var ama maksat siyasi şov yapıp fotoğraf çektirmek olunca yere çökmüşler…

Üstelik karakolun altyapısının da mükemmel olduğu fotoğraflardan anlaşılıyor.

Arkada kalorifer petekleri ve klima olduğunu tahmin ettiğim bazı cihazlar var.

Elektrik su falan derseniz, onlar da var.

Mutfak çok modern…

Arkada çamaşır ve bulaşık makineleri ile buzdolabını görüyorsunuz.

Yani sonuçta yere çökmeyi gerektirecek herhangi bir husus yok.

Evet, aynı gün aynı karakolda çekilen bir fotoğraf daha var…

Süleyman Soylu, biri orgeneral iki general ve kim olduğunu bilmediğim iki sivil bu kez yere çökmeden yemek masasında…

Bu kez topluca dua ediyorlar.

Yani kısa süre içerisinde hem yer sofrasını, hem de masayı kullanıyorlar.

Belki yerden kalkıp masaya geçmiş olabilirler.

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Benim hemen aklıma gelen sorular şunlar…

Süleyman Bey acaba evinde yemek yerken yer sofrası kullanıyor mu?

Ya da yanındaki generaller aynı şeyi yapıyor mu?

Mehmetçik karakolda yemeklerini yerde mi yiyor?

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kusura bakmasın ama bu fotoğrafları çektirirken yanlış bir iş yapmış.

Şov yapmak tamam, ama bir yere kadar…

Üstelik bunları medyaya servis ettiren de kendisi.

Şimdi bu fotoğraflar ortaya çıkınca acaba AKP'nin oy oranı mı yükselecek?

Bunları gören ahali “Helal olsun valla hem Bakan Bey'e hem de paşalarımıza, yemeği bile yerde yiyorlar, sonra masaya geçip dua ediyorlar” deyip bunlara oy mu verecek?

Acep ne umuyorlar, ne buluyorlar bu siyasi şovlardan?