Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Galatasaray turu geçer

RANDERS'IN fiziği, boy ortalaması ve hava toplarındaki hakimiyet girişimleri tehlike yaratacaktı. Maçın başında, Muslera, iki kurtarış yaptı. Hemen sonrası, Kerem golü atsa, Galatasaray öne geçecekti. Randers, oyun disiplini anlamında katı prensiplerini bozmayan bir ekip… Ama kilit pas organizasyonlarını iyi yaparsanız, savunma dengeleri kolay bozulabiliyor.

VE Kerem… Zor günler yaşadı. Saha içinde maçın başından beri uğraşıyordu. Döndü vurdu, savunma ayağını uzattı, bu onun işine yaradı. Top ağlara giderken Kerem adına çok sevindim. İlk yarıda, Berkan'ın performansı çok iyiydi. Çoğu pozisyonda, Galatasaray savunması, orta saha çizgisine yakın oynadı. Bu düşünce iyi ama savunma arkasına atılan toplar, büyük tehlikeler meydana getirebilirdi, daha usta bir takım olsaydı…

MUSLERA, topu oyuna sokarken kritik hatalar yaptı. Hammershoy'un şutunu mükemmel karşıladı. Ama bir taç atışını savunma karşılayamayınca, Lauenborg'un vuruşuna engel olamadı. Taç atışından gol yemek, işin kötü tarafı…

LUYINDAMA, hem de en önemli bölgelerde, hatalara devam ediyor. Stoper, en az hatayla oynamalı. Mohamed yine kayıptı. Babel, Arda, Feghouli'nin oyuna dahil olmaları, takıma tempo ve pozisyon getiremedi. Falcao'da etkisizdi. Son 10 dakikada baskıyı gördük. Feghouli, net pozisyonu kaçırdı. RANDERS, maçı kendi yarı sahasında savunma yaparak bitirdi. Galatasaray, rövanşta istediğini alır. Aksi bir sonuç düşünmüyorum bile..