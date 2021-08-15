Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Messi…

ARJANTİN'DE futbolu çok iyi oynayan ama kemik hastalığı nedeniyle problem yaşayan minik bir çocuğu keşfet… Barselona'ya getir, tedavisini yaptır. Dünya futbol vitrinine çıkar.

MESSI'Yİ anlatırken, her zaman bir tarih içinde olduğumu hissediyordum. Çünkü, oyun aklı, yeteneği, Mozart besteleri gibiydi… Benzersizdi. Finalin böyle olması, artık kaybolan futbolun aidiyet duygusunun en büyük örneği oldu. Ne demişti yeni başkan Joan Laporta? “Messi, bizimle kalacak, onunla uzun dönem sözleşme yenileyeceğiz…” Ne oldu? 778 maçta, 672 gol ve 305 asist yapan, 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa kazanan takımın şövalyesi, mali kriterlere mi kurban edildi?

LA Liga, Neymar ve Ronaldo'dan sonra en büyük sanatçısını kaybetti. Artık, reytingleri dünya sahnesinde çok düşer. 6 Ballon d'Or ödülü almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Al Pacino'ya paramız bitti, filmi bitiremeyeceğiz muamelesi yapılır mı? İşte bunu yaptı Barcelona…

REAL Madrid başkanı Florentino Perez, 15 gün önce yaptığı açıklamada, kulübün geçen yıl 300 milyon Euro zarar ettiğini açıkladı. Sebebi, pandemi… İspanyol medyası, Barcelona'nın verdiği yüksek maaşlar nedeniyle, tarihinin en zor dönemini yaşadığını yazıyor. İspanyol futbolu büyük çıkmazda ama yıldızlarını tutamazsa, dünyadaki izlenme oranlarını ve büyük ilgisini kaybedecek. La Liga'nın kuralları, ekonomik prensipleri İspanyol futboluna büyük yıldızların gelmesine engel olacak.