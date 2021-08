Ercan Taner İletişim Bilgileri

Sıcakta gelen 3 puan

GOL teknolojisini, bir türlü, neden alıp kullanmıyoruz? Sezonun ilk maçı ile son maçı arasında fark yoktur. Bir golle şampiyonluk kaçar veya küme düşersiniz. Kullanın artık şu sistemi… Gustavo'nun şutu yere indiğinde, topun tamamı çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Yardımcı hakemin yeri doğru mu? Tartış dur, ondan sonra…

FENERBAHÇE yine de golü bulabilirdi. Samatta donmasa, topa vursa, top ağlara gidebilirdi. Üçlü oyunda, orta alanda topu ilk alan ve kullanan oyuncu çok önemlidir. İki kanat, hem hücumu organize eder, hem de savunma yapar. Samuel ve Ferdi, bir sezon bu işi zor götürür.

MESUT Özil ve İrfan Can, ilk yarıda eridiler sanki, her geçen dakika… Adana Demirspor, orta alan üstünlüğünü almayı hedeflemişti. Kanatlarda Akintola ve şutu direkten dönen Castro, bölüm bölüm etkili olmaya çalıştı. Balotelli, her zaman tehlikeli… İlk yarı biterken çok iyi vurdu, Altay çıkardı. 28 derece sıcakta ve yüzde 63 nem ortamında tempo aramak çok zor olur. İkinci yarıya golle başlamak mükemmel bir avantaj… Serdar Dursun, İrfan'ı iyi gördü, o da Mesut'a bıraktı. İlk yarının ortaya çıkamayan bu iki ismi, ikinci yarının başındaki golle öne çıktı.

BELHANDA'NIN performansı sıfırın altındaydı. Balotelli, ikinci yarı, kayboldu gitti. Fenerbahçe'nin ne yapıp edip, bir gol makinesi bulması şart! Hedef bu olmalı… Son 15 dakikada, sadece galibiyeti korumayı düşünen Fenerbahçe zor anlar yaşadı. Ama önemli olan kazanmaktı ve başardı.