Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Üç puanı Ersin aldı

Pazar günü, bütün Avrupa'' da derbiler ve büyük maçlar oynandı. Onlar sahaya çıktı. Biz yılların derbisi için dün akşamı bekledik. Pazartesi, mega kent İstanbul'da zaten trafik çilesi var. Hafta başı insanlar psikolojik olarak iyi değildir. Biz, derbi oynatıyoruz. Konuşun kulüplerle anlaşın. Pazartesi derbi oynanmaz.

Klasik bir derbi başlangıcı izledik. İlk 25 dakikada, Beşiktaş'ın 8 şut denemesi, topa çok daha fazla sahip olması, gol arayışları, ev sahibinin kazanma isteğini gösterdi. Galatasaray'ın oyun içinde rakip sahaya çıkma isteği vardı. Burada, sezonun etkili oyuncusu Kerem ön plana çıktı. Onun servisi ve Cicaldau'nun şutu ağlara gittiğinde, Galatasaray'ın ilk isabetli şutu gol oldu. Bu oyun böyledir!

Cevap çabuk geldi Larin'le. Golde, Muslera zamanlama hatası yaptı.

Maçın büyük bölümü, Galatasaray yarı sahasında oynandı. Beşiktaş kimi aradı biliyor musunuz? Gomez ve Aboubakar'ı.

Larin, atmaya ediyor. Necip, mükemmel asist yaptı ikinci golde. BatsHuayi, bir gol makinesi olmadığını hissettiriyor sanki.

Beşiktaş’ın öne geçtikten sonraki telaşı, ciddi bir fobiye dönüştü bu sezon. Bunun sonucu, Vida penaltıya neden oldu. Ersin gibi genç kalecinin, Mohamed'in penaltısında sakin kalıp kalesinde devleşmesi, geceye damga vurdu. Ghezzal, dün akşam da maça ağırlığını koyamadı.

Galatasaray, Avrupa Ligi oynar gibi savunmaya çok önem verdi. Hatta biraz abarttı bence. Halbuki derbilerin ruhu farklıdır. Son dakika alınan riskler çoğu zaman iş yapmaz.

Bu galibiyet, Kara Kartal'ı kendine getirir.