Fukaranın rakısı kanla sulanıyor

Ev hanımı Yeliz Ayıklar, 24 Haziran sabahı avlusundaki tek katlı evde yıllardır bir başına yaşayan dedesi Mehmet Pamukçu'nun yardım çığlıklarına koştu.

Pamukçu, “Gözlerime perde indi, göremiyorum” dedi.

Yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, kirli ve dağınık yatağının kenarlarında, pet şişeler içinde kaçak rakılar bulundu.

Ayıklar, anlatıyor:

“Uzun zamandır mahalle bakkallarından pet su şişeleri ile kaçak alkol alıp içiyordu. Rakılardan zehirlendiğini düşünüyorum.”

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde 24 Haziran'dan beri yalnızca Pamukçu değil, aralarında bir Pakistanlı göçmen ve bir ev kadının da bulunduğu 12 kişi bakkallardan aldıkları sahte rakıyı içerek hayatını kaybetti. Halen iki kişi entübe halde, sekizi yoğun bakımda.

BABASI İÇİNMİŞ!

Ölümlerden sonra TEKEL büfelerine yapılan baskın, felaketin Bulgaristan bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

İlk önce Kudret Büfe arandı.

Aramada, 54 adet yarım litrelik pet şişeler halinde sahte rakı ele geçirildi.

Büfeci K.U., rakıları Mutlu Büfe'nin sahibi Ç.G.'den aldığını ve karşılığında 500 TL ödediğini anlattı. K.U., şöyle devam etti:

“İki gün önce Ç.G. arayarak, ‘Senin baban alkolik. Rakısı bitti mi? İstersen getireyim. Bulgaristan'dan orjinal rakı getirtiyorum. Rakıları sınırdan geçirirken, pet şişeye koyuyorum' dedi. Babam alkolik olduğundan ‘Tamam' dedim.”

K.U., rakıları ‘alkolik babası' için aldığını söylese de…

Beş kişiye sattığını reddetmedi.

SATICI DEĞİL, İÇİCİ

Ardından Mutlu Büfe'ye baskın düzenlendi.

Raflarda bandrolsüz Bulgar içkileri ve üzerinde ‘Eylül' ibaresi bulunan pet şişelerde sahte rakılar bulundu.

Büfeci Ç.G., sahte rakıları 6-7 ay önce tanesi 30-35 TL'ye M.D.'den aldığını itiraf etti. İfadesinde, “M.D., elinde fazla kaçak rakı olduğunu ve alıp almayacağımı sordu” dedi. Ç.G., Bulgar içkilerini müşterilere verdiğini anlatırken, kaçak rakıları içmek için bulundurduğunu ileri sürdü.

Şöyle dedi:

“İçkilerin iş yerimde bulunma sebebi, günde yaklaşık bir litre yapma rakı tüketmemdir. Kendim içiyordum. Kimseye satmadım.”

Belli ki yalan söylüyordu.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN

Son olarak, kaçak alkolü Bulgaristan'dan getirerek, pet şişeler halinde piyasaya süren 59 yaşındaki M.D. gözaltına alındı.

M.D., hem Türkiye, hem Bulgaristan vatandaşı.

Evinin bodrumu ve aracında yapılan aramalarda yüzlerce pet şişe, etil alkol ve aroma ele geçirildi. M.D., alkolleri ailece kullandıklarını ileri sürdü.

Şöyle dedi: “Kalabalık ve geniş aile olmamızdan dolayı alkolleri kendimiz tüketiriz. Bulgaristan'a gittiğimiz zamanlarda 5-10 litrelik şişeler halinde getiriyorum. Getirmemin sebebi ucuz olmasıdır. Kimseye satmıyorum.”

M.D. ve iki büfecinin de olduğu altı kişi tutuklandı.

Bulgaristan'dan getirilen kaçak alkole ölümcül nitelikte metilin karıştırıldığı tahmin ediliyor.

SAHTE İÇKİ SINIFSALDIR

Çorlu'da 12 vatandaşın can vermesinin bilimsel nedeni dışında ekonomik ve siyasal gerekçeleri de var.

Siyasal İslamcı iktidar halkı içki tüketiminden uzak tutmak için Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) olağanüstü şekilde arttırdı.

Şu an 70'lik rakının fiyatı, 175 TL.

103 TL'si ÖTV'ye…

26 TL'si KDV'ye gidiyor.

Aynı şekilde iktidar, salgını gerekçe gösterip içki satışını kısıtlayarak ya da gece 24'te müziği yasaklayarak, seküler yaşama müdahale ediyor.

Sahte rakı kurbanlarının ortak özellikleri, yüksek fiyattan ötürü içkiyi alamayacak hale gelmiş olmaları. Kurbanlar ya işçi, ya emekli, ya düzensiz bir işte çalışıyor, ya da ev hanımı.

İşsizlik kitleselleştiği, yoksulluk derinleştiği ve alım gücü dibe vurduğu için alt gelir grubu açısından akşamcılık ve içki tüketimi lükse dönüştü.

Artık kaçak içkiler büfelerde bandrollü ürünlerle yan yana satılıyor.

Yarım rakı, 100 TL'ye…

Yarım şişe sahte rakı 15 TL'ye satılıyor.

Dolayısıyla sahte içkiden kaynaklı ölümler sınıfsal bir nitelik taşıyor.

Akşamdan akşama kederlenmeye bütçesi elvermeyen emekliler…

Felekten bir gece çalmaya gücü yetmeyen işçiler ölüyor.

BİNGÖL: KAÇAK ARTTI, VERGİ AZALDI

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, alkoldeki yüksek verginin toplum sağlığını korumakla ilgisi olmadığını savunuyor.

Şöyle diyor, Bingöl: “Alkolden alınan ÖTV, vergi politikası aracı olmaktan çıkıp doğrudan yaşam tarzına müdahale aracına dönüşmüştür. Bu durum vatandaşı kaçağa yöneltti. Devletin sağlık harcamaları daha da arttı. Sanılanın aksine vergi geliri azaldı. En acısı da, telafisi olmayan sonuçlar, ölümler yaşanıyor.”

Geçen yılın son üç ayında sahte rakıdan kaynaklı 92 kişi öldü.

Bu yıl Çorlu'da 12 kişi… Fukaranın rakısı kanla sulanıyor artık.