Kripto paranın Çiftlik Bank’ı

Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de sanal dünyadaki fırsat kapılarından birisi olan Thodex adlı kripto para borsası çöktü. Thodex'in Türkiye'deki en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olabileceği belirtiliyor.

En büyük 74 ekonomi içerisinde Türkiye, kripto para kullanımı açısından Nijerya, Vietnam ve Filipinler'den sonra dördüncü sırada yer alıyor.

Avrupa'da birinciyiz.

Milyonlarca yurttaş, başta Bitcoin olmak üzere onlarca kripto paraya yatırım yapıyor. Sayıları 33'e çıkan yerli kripto para borsalarında alım satım gerçekleştirerek kazancını artırıyor. Borsalar arasında en hacimli olanlardan birisi de önceki güne kadar Thodex'ti.

KRİPTO TOSUNCUK

Thodex 2017 yılında ‘Koinex' adıyla kuruldu. CEO'su, henüz 20'li yaşlarında olduğu bilinen Faruk Fatih Özer.

Özer, bir söyleşisinde, eğitimi sürerken aile şirketinde çalıştığını, e-ticarete giriştiğini, ardından yazılım alanına yöneldiğini vurguluyor.

Ardından borsayı kurdu.

Borsa dediysek…

İnternet sitesi üzerinde alış-satış işlemlerini kastediyorum!

17 Nisan'da, en değerli kripto paralardan biri olan Dogecoin alımı için bir kampanya başlattı. 650 milyon dolarlık Dogecoin dağıtılacağını açıkladı. Böylece başka borsalardan çok sayıda yatırımcı Thodex'e çekildi. Verilen sözler tutulmadığı gibi, 19 Nisan'da Thodex'in internet sitesi erişilemez hale geldi.

Özer, 20 Nisan günü saat 17.57'de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktı. İddiaya göre Tiran'a gitti.

Özer'in firarı, kripto para dünyasını karıştırdı. Thodex'in 400 bin üyesinin olduğu, 391 bininin aktif şekilde sisteme katıldığı, 2-10 milyar doları elinde tuttuğu kaydediliyor.

Bu hikaye, Çiftlik Bank vurgunu ile ne kadar benzeşiyor değil mi?

Çiftlik Bank, oyun sitesi eliyle anlık kazanç sağlıyordu.

Thodex, kripto para alış verişinden…

Çiftlik Bank'ın CEO'su, liseden terk olan, internet meraklısı Mehmet Aydın'dı.

Thodex'inki, eğitimini bile bilmediğimiz Faruk Fatih Özer.

Aydın, yasal boşluklardan yararlanarak, sanal oyunda saadet zinciri kurdu.

Özer, kripto para borsasında yasal altyapı olmamasından yararlandı.

Aralarındaki fark şudur belki de:

Aydın, Brezilya'ya kaçtı.

Özer, Arnavutluk'a.

Kripto para borsası açmak bakkal açmaktan kolay

Ankara Barosu'nda Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanı olan Avukat Oğuz Evren Kılıç, mağdurların avukatlığını üstlendi.

Kılıç, sorularımı yanıtladı.

■ Kripto para borsası nasıl çalışır?

Türkiye'de 33 borsa var. Dünyada ise 32 bine yakın… Bunlar kripto paraların internetten alınıp satıldığı yerler. Döviz bürosu gibi. En büyüklerinden biri, Thodex'ti. Ocak ayında 97 milyar lira işlem hacmi vardı.

■ Thodex'te ne oldu?

Şirket Dogecoin kampanyası başlatıyor. Çok sayıda yeni yatırımcı çekiliyor ve büyük işlem hacmi yakalanıyor. İnsanlara 650 milyon dolarlık Dogecoin dağıtılacağı söyleniyor. Aksaklık yaşanınca homurdanma başlıyor. Kimse parasına ulaşamıyor. Suç duyurusunda bulunduk. Savcılık hesaplara el koydu.

■ Ne kadar paradan söz ediyorsunuz?

2-2.5 milyar.

■ Şirket ödeme krizi yaşadı mı?

Eskiden beri şikayet alınırdı. Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası olabilir.

■ Neden dolandırıcılık diyorsunuz?

Ben demiyorum, savcı söylüyor. Binlerce başvuru var.

■ Faruk Fatih Özer kim?

Genç bir çocuk. Kim olduğu belli değil. Parayı nerden buldun? Çünkü bu işler pahalı işler. Şu an sosyal medya hesapları kapalı. Yetkililer cevap vermiyor.

■ Diğer borsaları etkiler mi?

Türk borsalarına ilişkin genel bir güvensizlik var. Bu bizi kaygılandırıyor. Herkes bu alanda yasal düzenleme olmadığı için baştan beri tedirgindi. Yıllardır söylüyoruz, Dijital Varlık Kanunu çıkarılsın, denetim gelsin, borsa açılması için lisans şartı konulsun. Devlet kulağının üzerine yattı. Bugünlerin geleceği belliydi. Çok uyardık. Önüne gelen kripto para borsası açıyor.

■ Öyle mi!

Başka bir piyasada borsa açsanız dehşet sınırlamalar var. Lisans alacaksınız. Teminat yatıracaksınız. Öyle kolay değil.

■ Burada nasıl?

Bakkal açmaktan daha kolay. Bir şirket açıyorsunuz. Yazılım altyapısı kuruyorsunuz. Sonra işletiyorsunuz. Ne soran, ne de denetleyen var. Devlet hiç yok. Milyonlarca yatırımcı risk altında. Devletin sorumluluğu var. Geçenlerde kripto varlıkların ödemede kullanılmaması yönünde yönetmelik çıktı. Hukuka aykırı olduğunu dile getirdim. Gece yarısı iki satırlık yönetmeliklerle bu işler olmaz.

■ Thodex niye battı?

Batmış gibi görünmüyor. Daha çok CEO'su ortadan yok olmuş gibi görünüyor. Kripto paraların özelliği şudur: Büyük miktarda parayı birkaç saniyede her yere aktarabiliyorsunuz. Takip edilemiyor. Özer, Instagram'dan bir şey paylaşmış. “Buy Moreno, go Tayland” diye. Yani, Moreno al, Tayland'a git. Moreno, takibi yapılamayan kripto para. Varlığını Moreno'ya aktardıysa hiçbir devlet takip edemez.

■ Thodex'te yatırımcı mıydınız?

Şeffaf değildi. Güvenmediğim için hiçbir zaman bulunmadım.