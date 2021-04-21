En zor maçtı

Beşiktaş ligin ikinci yarısındaki en zor maçına çıktı. Karşısında 12 maçtır yenilmeyen ve ligin en iyi takım savunması yapan Sivasspor vardı. Rıza hocanın öğrencileri Beşiktaş'a net gol pozisyonu imkanı vermedi.

Forvetler Aboubakar ve Cenk'in sakatlanması Beşiktaş'ın adeta hücum gücünü bitirdi. Larin forvette oynamayı bilmiyor. Sağdan soldan gelen ortalarda doğru pozisyon almıyor, orta sahadan gelen oyunculara şut pozisyonu hazırlamıyor. Birçok pozisyonda yanlış koşular yapıyor.

Kanatlarda N'Koudou ve Ghezzal çok fazla bireysel oynamaya başladı. Özellikle N'Koudou adeta sahada tek başına oynuyormuş gibi takım arkadaşlarıyla yardımlaşmıyor, sadece kendini göstermek istiyor. Bu da Beşiktaş'ın hücumdaki gücünü azaltıyor.

Sergen hoca çok güçlü bir orta sahayla çıktı. Sivasspor'u çok iyi durdurdu, kaleci Ersin en rahat maçlarından birini oynadı. Oyun tamamıyla Beşiktaş'ın kontrolü altındaydı ancak çok fazla topa sahip olmak sonuca gideceğiniz anlamına gelmez. Forvet oyuncularınız bireysel performansını takım performansıyla bütünleştirmezse sahadan istediğiniz sonucu almadan ayrılırsınız.