Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Fatih Hoca 10 numara ister

GALATASARAY, Alanyaspor'a sahasında mağlup oldu. Maçın başından sonuna kadar bir tane net pozisyon bulamayan sarı-kırmızılılar, yenilgiyi hak etti. Sebeplerine gelecek olursak;

1- Fatih Hoca, kapalı ve katı savunma yapan takımlara karşı mutlaka elinde Hagi, Alex ve Talisca gibi anahtar oyuncuların olmasını isterdi. Onların bireysel yetenek ve yaratıcılığıyla bu tür maçların kilidi açılıyordu. Maalesef dün Cicaldau, Morutan ve Berkan böyle bir ustalığı gösteremedi. Böyle oyuncular değiller zaten. Bu yüzden bu yıl işi çok zor hocanın.

2- Gençlik ateşi bir alev gibidir. Zaman zaman çok parlar. O anki maçı kurtarır. Ve büyük sempati toplar. Ama hiçbir zaman Kerem, Halil, Morutan ve Berkan gibi gençler bir takımı şampiyon yapamaz. Geleceği inşa etme doğru bir planlamadır. Ancak rakip takımların yani Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin forvet hattı, çok daha yetenekli, etkili ve yaratıcı oyunculardan kurulu.

3- Büyük takımlarda özellikle orta saha oyuncuları kapanan defanslara karşı skor üretir. Ceza sahasına yaptıkları derin koşularla

zaman zaman Bakasetas ve Atiba gibi skor üretirler. Fakat Morutan, Berkan, Cicaldau ve Kerem, Galatasaray'ın ihtiyacı olan o golleri üretmekten şimdilik çok uzaklar. Galatasaray'ın oyun kurgusunda öyle bir orta saha oyuncusu olmalı ki en az 13 tane gol atan, 20'ye yakın asist yapan. Hagi ve Alex gibi bir 10 numara mutlaka olmalı yoksa Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında çok geri kalacağı kesin.

4- GALATASARAY'DA taktik ve oyun disiplini mükemmel. Bloklar arasında kopma olmuyor. Orta sahada rakibe boş alan bırakılmıyor. Oyunun uzunluk mesafesi 35 metre ve çok iyi. Fakat oyuncu kalitesi ve seviye düşüklüğü bariz. Fatih Hoca, tarihindeki en büyük performansı ortaya koysa bile takımı şampiyonluğa ve başarıya taşımayacağı kesin. Galatasaray'ın başarılı olduğu yıllarda santrfor-forvet arkası ikilisi her zaman belirleyiciydi. Kıyaslamayı lütfen siz yapın. Üzülerek söylüyorum fakat Galatasaray bu kadroyla geleceği inşa edebilir ama günü kurtaramaz.