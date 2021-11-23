Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Hedefsiz takımları yenmek zordur

TRABZONSPOR, ligde oynayabileceği belki de en zor maçını oynadı. Futbolda en tehlikeli takım, küme düşme korkusu ve şampiyonluk iddiası

olmayan rahat olan takımlardır. Bu ekiplerin futbolcuları büyük takımlara gitmek için kendilerini göstermek adına maksimum performans sergiler. Futbolcu bilir ki burada bir kazanıyorsa, büyük takımlarda üç kazanacak. Bu nedenle şampiyonluğa oynayan takımların böyle müsabakaları her zaman zor geçmiştir.

Büyük takımlar için derbilerden daha çok bu maçların kazanılması şampiyonluğun habercisi olmuştur. G.Antep de bunun örneğini Trabzonspor'a karşı ortaya koymuştur. TRABZONSPOR; Uğurcan, Hamsik ve Bakasetas gibi 3 önemli oyuncusu olmamasına rağmen özellikle takım savunmasında çok iyi performans sergiledi. Yetenekli ve yaratıcı oyuncularıyla da hızlı hücuma çıkarak Nwakaeme, Djaniny ve Cornelius ile sonuca gitti. Abdullah Hoca'nın taktiği kusursuz işledi. Deneyimli teknik adamın oyun planı, maçın galibiyetle sonuçlanmasında belirleyici olmuştur.

KALEDE genç Arda zorlu bir maçta oldukça soğukkanlıydı, birçok karambolde müthiş bir tecrübe seviyesi ortaya koyarak golleri engelledi. Arda'nın performansı Trabzonspor adına büyük bir kazanç olmuştur.

SONUÇ olarak Trabzonspor rahat bir galibiyet aldı. Rakipleriyle puan farkı çok fazla olduğu için herkes Trabzonspor'un puan kaybetmesini istiyordu. Fakat 25 maçtır yenilmeyen, 23 maçtır da deplasmanda kaybetmeyen bir Trabzonspor'un şampiyonluğu hak ettiğini, kolay kolay hedefi bırakmayacağını elindeki yetenekli ve yaratıcı oyuncu kadrosuyla görmekteyiz.