Lütfen dokun Sergen Hoca

4 maçtır mağlup olan Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da istediği sonucu alamadı. Beşiktaş geçen sezon aşağı yukarı aynı oyuncularla oynuyordu ancak geçen sezon coşkulu, tam kapasitesini ortaya koyan, topu rakibe vermeyen, etkili hücumlar yapan mükemmel bir takım vardı. Takım savunmasında da örnek bir dayanışma sergiliyor, doğru müdahaleler yaparak rakibi adeta sahadan siliyordu. Bu sezon Beşiktaş, bu söylediklerimin hiçbirini yapamıyor. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'nın hızlı hücumlarına engel olamadı, rakibin pas yapmasına ve oyunun yönünü değiştirmesine izin verdi. Kasımpaşa özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadı, etkili hücumlar gerçekleştirdi, önemli gol pozisyonları yakaladı. Bu seneki Beşiktaş ile geçen seneki Beşiktaş arasında siyahla beyaz gibi fark var. Beşiktaş geçen sezonki takım ruhumu mutlaka yakalamak zorunda.

Forvette Batshuayi, takım oyunundan uzak bir futbol oynuyor. Her zaman bana atsınlar, gol atayım istiyor, takım arkadaşlarıyla pas alışverişinde bulunmuyor. Batshuayi'nin bu futbolu takımın hücum gücünü de düşürüyor. Beşiktaş'ta Can Bazdoğan'a ayrı parantez açmak lazım. Çok özel ve yetenekli bir oyuncu, mükemmel bir sol ayağı var. Bu takımda Can Bozdoğan sürekli oynamalı. Eğer hocası Sergen Yalçın gibi kafasını kaldırırsa tüm sahayı gördükten sonra takım arkadaşlarına pas atarsa ve Kasımpaşa maçında attığı goldeki gibi atacağı şutlarla skora katkı sağlarsa kısa sürede Beşiktaş'ta ikinci bir Sergen Yalçın olabilir.

Sonuç olarak Beşiktaş, kan kaybetmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın eski günlerine, rakiplerini sahadan sildiği coşkulu futboluna dönmesi gerekiyor. Ancak bunun için Sergen Hoca'nın bir dokunuş yapması gerekiyor. Artık lütfen bir dokunuş yap Sergen Hoca!