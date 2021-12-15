PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yemeğin vazgeçilmezleri

Burada bahis konusu olacaklar genellikle bir tarif ile birlikte kullanılan otlar olacak ki aslında bunların çoğu tek başına da yenebilir. Kimi çok aromatiktir kimisi çok esansı tat içerir ama maydanoz örneğin kendi başına da özellikle kebap yanında yenir, birlikte olduğu malzemelere de enfes bir katkı yaparken, görüntüyü de aniden bir tabloya çeviriverir.

Burada konu edilecek otlar ;fesleğen, reyhan, dereotu, maydanoz, nane, kekik/dağ kekiği,/limon kekiği ,kişniş, .frenk maydanozu, frenk soğanı, biberiye, ada çayı, defne, tarhun, mercanköşk…

Ot deyince tabii ki arap saçı,kaya koruğu, ebegümeci, ısırgan, hardal otu, şevketi bostan ,gibi daha sayamadığım nice yemeği salatası yapılan ot vardır ama bu defa onları ayrı bir yazı konusu olarak bırakıyorum

Maydanoz: Belki de hem yemekte hem de süslemede ülkemizde en çok kullandığımız ot/yeşillik sanırım maydanozdur . Frenk maydanozunun adını yukarıda anmamın sebebi artık bazı marketler de bulunabiliyor olması ancak bizde kullanımı yaygın değil ama Fransız mutfağının çok önemli bir malzemesi, anason kokusunun ön planda olduğu bir bitki. Biz yine klasik maydanoza dönersek köfteden girin salatadan çıkın.. şeklinde önemli bir malzemedir .Köfte, etli pazı sarma, etli biber dolma , cızbız, İzmir, fırın köftede ,börek içlerinde özellikle su böreğinde ve daha pek çok yemekte katkı malzemesi olurken salatalar, zeytinyağlı barbunya, piyaz gibi yemeklerde/salatalarda süsleme ve çeşni olarak kullanılır. Bazı kebapların yanında, kahvaltılarda tek başına salata gibi de yenerek en çok kullanılan ot/yeşillik unvanını hak eder.

Dereotu: Taze bakla alırken manav otomatikman dereotu..? diye sorar. Bu ayrılmaz ikili dereotunun kendini en çok gösterdiği kokusunu saldığı tadını gösterdiği bir yemektir. Kabak kalyede de dereotu en önemli eşlikçidir Dereotu bazı patlıcan yemeklerinde, dolma içlerinde , iç pilavda, patates salatasında, cacık ın üstünde fava da, fırında ,karışık salatada, bazı ızgara balıkların yanında dereotlu tereyağı sosu ,fırında yapılan somon un üstünde yoğurt ve dereotu ile yapılan sos/dip sos, peynirli poğaça ve peynirli böreklerde de boy gösterir. Çok nazik bir ot olduğu için kısa sürede tüketilmesi iyi olur.

Kekik: Işık alan bir cam önünde saksının içinde büyütülebilecek bir ottur ve tazesi bazı yemeklere çok daha iyi gider. Şifalı bir bitki olduğu kabul edilir ve bu amaçla da çok kullanılır (kekik yağı, kekik çayı gibi). Yemeklerde ise et ve bana göre kuzu etinin çeşni kraliçesidir. Aslında pek çok et yemeğinde rahatlıkla kullanılır, ızgaralarda ise vazgeçilmezdir. Kekiksiz kuzu pirzolası düşünemiyorum bile,bu arada hatırlatmakta fayda var ızgaralarda kuru kekik kullanmak daha iyi oluyor, eğer taze kullanacaksanız servisten önce etin üzerine serpelemek daha iyi oluyor. Tavuk eti ile de iyi gidiyor,ister tazesi suyunu tatlandırmak için istenirse de kurusu yine pişerken ya da piştikten sonra serpilerek çeşni vermek için kullanılır.

Sebze yemeklerinde ben kendi adıma en çok patates ve bazı kök sebzeleri fırınladığım zaman kullanıyorum. Patates dahil bazı kök sebzeleri biraz zeytinyağı ile fırçaladıktan sonra kekik ve dereotu karışını serpeleyerek çok uyumlu bir tat elde ediyorum. Son dakikada da urfa biberi serpiyorum…diyim siz deneyin

Nane: İşte Türk mutfağının favori otlarından biri. Serinletici bir tat parfüm gibi bir koku . Aslında nane ilk keşfedildiği yıllarda ilaç olarak kullanıldı ki bu halen de devam ediyor. Mide bulantısına nane -limon en bilinen ev reçetelerinden biridir. En önemli bileşenlerinden biri mentol de özellikle soğuk algınlığı pastillerinin baş maddesidir.

Yemeklerde ise taze halde salatalarda, çikolatalı pasta tatlı süslemesinde ve ekstra tat katmak için, çilek ve portakal gibi meyvelerde, limonatanın içinde kuzu etinde nanenin bu tatlara katkısı mükemmeldir. Kurutulmuş hali ile de yaygın kullanım alanı vardır. Her türlü pirinç, mercimek ve yoğurtlu çorbalarda, iç pilav ve sarmalarda kullanılır. Ayrıca buzlukların içine 1 adet taze nane yaprağı ve su konup dondurulur istenilen her türlü meşrubat, özellikle ayran ile de kullanılması tavsiye ederim.

Biberiye : Yine karşımızda et için muhteşem bir çeşni.Yine ilk zamanlarda tıbbi amaçlı kullanılmaya başlanmış. Bugünlerde de çayı ve yağı popüler.12 ay yeşil bir bitki hemen her parkta bulunur, saksı ya da bahçenize ektiğiniz zaman hem yemek için hem de yeşillik olarak çok uygundur.

Ben daha çok etler ile kullanıyorum. Izgara yaparken ya da bir dal koparıp ızgaranın üzerine koyuyorum tabii marine olmayı gerektiren et ve tavuklarda da incecik doğrayarak kullanıyorum. Fırında patates yaptığım zaman biberiye muskat rendesi dereotu ve taze kekik karışımının tadına doyum olmuyor. Biberiyenin parfümlü ve hatta çam ağacı kokusu diğer aromatik otlar ile öne geçme yarışına giriyor. Allahtan saydığım karışımdaki denge çok iyi uyum içinde teker teker kokularını alabiliyorsunuz ama bana göre biberiyenin öne geçme çabası kendini gösteriyor. Yahniler de de kullanıyorum ve çok da iyi gidiyor. Yurt dışında ise dondurma, sorbet ve keklerde kullanıldığını gözlemledim

Defne: Fransız ve daha pek çok Avrupa ülkesinin mutfağında vazgeçilmez bir çeşnidir. Hem kuru hem de taze kullanılır ancak kopartıldıktan sonra aromasının daha iyi çıkması için 2 gün bekletilmesi tavsiye edilir. Antik Roma ve Yunan tarihinde taç gibi başa takılır bilgelik ve görkemi sembolize ederdi.

Bizim mutfağımızda da en çok balık ile kullanılır. Yahnilerde, bazı çorbalarda (balık, sebze gibi) ,et-tavuk-sebze sularında kullanılır. Ancak yaprağın her zaman işi bittikten sonra yemeğin içinden çıkarılması tavsiye edilir.

Adaçayı: Adaçayı da şifalı bitkilerden biridir, çayı ülkemizde özellikle ege ve Marmara bölgesinde bol bol tüketilir. Avrupa mutfaklarında zengin tatlı av etleri ile kullanımı yaygındır .Ben kurusunu hiç görmedim ve kullanmam saksıda yetişebildiği için el altında bulunur. Yahnilere, balık ve kuzu etlerine kullanırım ve tıpkı defne yaprağı gibi yemek piştikten sonra alırım . Siz isterseniz piştikten sonra ince kıyıp yemeğe katabilirsiniz .Evde ağır yemek kokularını gidermek için adaçayını yakarım, etrafa çok güzel bir koku yayılır üstelik yemek kokuları ile uyumlu bir koku .

Mercanköşk: Kekik ile benzer tatlara ve aromaya sahip bir bitki. Ülkemizde çok yaygın kullanıldığını söyleyemeceğim. Bazı şef restaurantlarının kimi tariflerinde rast geliyorum o kadar. Ben ise et çorba ve omletlerde kullanıyorum. Marinasyon için de iyi bir malzeme olduğunu biliyor ve tavsiye ediyorum.

Tarhun: Tarhun yine Avrupa mutfağının göz bebeklerinden biridir. Aromatik ve vazgeçilmez bir çeşni olarak sunulur. Ünlü Bearnaise , Hollandaise ve tartar soslarının vazgeçilmezidir. Bizde ise tavuk, tavuklu çorba ve tarifler dışında şifalı bitki olarak anılır.

Ben bu otu da taze olarak özellikle tavuk ve bazı tavuklu tariflerde ve mayonezli salatalarda kullanıyorum.