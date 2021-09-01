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2.5 milyar dolar farkla büyük seçim S-400 paketi

Gelen satıyor, giden satıyor. Erdoğan'ın açıklamasına göre Türkiye, Rusya'dan ikinci paket S-400 füzesi alıyor. Demek bir 2.5 milyar dolar daha gidiyor.

Ruslar bile şaşırdı bu işe… Ülkede büyük yankı uyandırdı. Rus basınında öne çıkan haberlerde Erdoğan'ın açıklamalarına vurgu yapıldı.

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Rus basını bu işin Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde bağlanacağını iddia etti. Gittiğinde bu sefer Putin ile beraber dondurma yemeseler bari…

Geçen sefer Putin hem kendisi hem de Erdoğan için dondurma seçmişti. Erdoğan, Putin'e dönüp; “Benim paramı da veriyorsun değil mi” diye sormuştu. O gün dondurmanın hesabını Rusya'ya kilitledik!

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İyi de adamlar Türkiye'ye doğalgaz boru hattı döşemişler. Kullanamayacağımız milyarlarca dolarlık S-400 füzesi yerleştirmişler. Dondurmanın lafı mı olur?

Sahi ne oldu birinci paket S-400 füzeleri? İkinci paketi, birincinin canı sıkılmasın diye mi alıyoruz? Kesin “bunlar tek başına yaşamazlar, eş almanız gerekiyor” diye kandırmışlardır bizimkileri…

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Amerika izin vermedi diye daha birincileri kuramadık ki! Depoda bekliyorlar. “Bizden önce ülkede telsiz yoktu” diyenler, çıkıp, kurduk, çalıştırdık, savunma sistemimize dâhildir desinler. Diyemezler!

Zira Ruslar S-400 füzelerini almamız için kredi açmıştı. Daha taksitleri bitmedi! Az para da değil ki! Yaklaşık 50 adet Tank-Palet fabrikasını Katar'a devretme bedeli…

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Hadi paradan geçtim. Amerika'nın eline bir koz daha mı vereceğiz? Daha önce, “Bir anda düşman ilan edilmek bu kadar kolay mı? Hiç yok mu eski güzel günlerin hatırı?” dedik, ufak tefek ekonomiyi etkilemeyecek yaptırımlarla işi bir süreliğine erteledik.

Bu sefer ne diyeceğiz? Yaptırım kararını bağımsız olarak Amerikan Kon-

gresi alıyor. Sabaha kadar “dostum Biden” deyiver, onun da elinden fazla bir şey gelmiyor. Ne var ki Biden'dan da dost olmaz!

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İşin fena tarafı Amerikan Kongresi'nde sözü geçen, kuvvetli lobilerin hepsinin ortak antipatisi Türkiye… Ambargo uygulamak için bahane arayıp, gün sayıyorlar.

Yaptırıma muhatap olanlar için kredi sağlama ve kredi uzatımı durduruluyor. Geçen Rahip Brunson olayında yaşadık bunu…

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Türk bankaları vadesi gelmiş sendikasyon kredilerini çevirmek için dahi teşebbüste bulunamadı. Rahip serbest bırakılana dek borçlar bekletildi.

Esas sorun Amerikan bankalarının çalışmadığı ülkelerle diğer ülke bankalarının da çalışmak istememesi… Verdiği paranın geleceğini riskli görmesi…

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Adamlar açık açık, “Batıdan borç aldığınız paralarla karnınızı doyuruyorsunuz. Yine de bizim düşmanımız Rusya'dan S-400 füzelerini alıyorsunuz. Ekonominizi çökertiriz” dedi.

İşte Amerika burada çok yanılıyor. Hangi ekonomiyi çökerteceksin ki? Amerika'nın geçeceği o yolları biz asfaltladık. Onlar gelene kadar biz ekonomiyi çoktan çökerttik. Düşmanlarımıza fırsat vermedik!