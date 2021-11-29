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Ekmek kuyruğu!

Savaş yok, kıtlık yok millet ekmek sırasında… Hadi çıkıp biri bu durumu açıklasa ya…

Sincan'daki ekmek kuyruğunu görünce saymaya başladım… Yaklaşık 130'dan fazla insan 75 kuruşa ucuz ekmek alabilmek için dizilmişlerdi… Soğukta, yağmur altında…

Yanlış anlaşılmasın, Çin'in Sincan Bölgesi değil, Ankara Sincan! Hani iktidarın kalesi, yüzde 70'e yakın oy aldığı ilçe…

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Sadece Sincan mı? Türkiye'nin hemen her yerinde bu durum yaygınlaşıyor. Yakında hayatımızın bir parçası olarak kanıksayacağız.

“Siz bilmezsiniz, eskiden kuyruk vardı” kuyruğu bunun adı… Oysa ne 1994 krizinde, ne de 2001 krizinde böyle bir duruma şahit olmamıştı kimse…

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Benim asıl merakım, o insanlar neden ekmek sırasında olduklarını düşünmüşler midir? Neden herhangi bir bakkaldan alamıyorum diye içlerinden geçirmişler midir?

Bunun devlet ile veya vatanseverlikle alakası olmadığını, sebebinin kötü yönetim nedeniyle fakirleşme olduğunu kavramışlar mıdır? Bu durumu savunanların aslında kendi çıkarları için konuştuklarını anlamışlar mıdır?

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Bir anda Türkiye'ye para yağmayacağına göre bu iş daha da kötüye gidecek. Bu şartlar altında İktidarın yapabileceği tek şey hamaset…

Ekmek kuyrukları Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acıklı manzaralarından biridir. Ülkeyi 20 yıldır yönetirken bu hale getiren acaba kimdir?

Doları kim artırıyor?

Erdoğan, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

Çok yerinde bir inceleme… Her açıklamasıyla dövizde yükselişe neden olan kişiler ortaya çıkartılmalı bence de…

Merkez Bankası bağımsız olduğu halde devamlı talimat verir gibi sürekli faiz hakkında konuşup kuru çığırından çıkaranlar tespit edilmeli…

Gün aşırı açıklama yapıp Türk Lirası'nın değer kazanmasına izin vermeyenler, kuru oynatanlar, dalgalanma yaratanlar belirlenmeli…

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Diğer yandan spekülasyon ile manipülasyon karıştırılmamalı… Birinde yönlendirme vardır diğeri para kazanmak için pozisyon almaktır.

Dövizin yükseleceğini öngörerek döviz yatırımı yapmak, yüklü miktarda döviz almak suç değildir. Tıpkı yüklü miktarda döviz satmak gibi…

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Sahi kim milletin 128 milyar dolarını göz göre göre eritmişti? Bu işten fayda sağlayan var mıydı? Bakın Devlet Denetleme Kurulu onu hiç araştırmadı.

Hangi yatırımcı devletten daha büyük ki? Gidip de buna engel olunamıyorsa, Türk Lirası'nı alt edebiliyorlarsa yöneticiler bir zahmet işlerini bıraksınlar, gidip kumda oynasınlar.

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Bu gibi durumlarda ihbarcılara ödül verilir. Şahsımın aklımda da bir isim var. İlgili arkadaşlar bana ulaşırsa, hem ödül işini konuşuruz hem de dolar/Türk Lirası grafiği ile kendilerine kanıtlarımı sunabilirim. Tatmin olacaklarından eminim.

Bu ders çok pahalıya patladı!

Resmi Gazete'de yayınlandı. Çeşitli vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36.2 oranında artacak. Açıklanan tüketici enflasyonu yüzde 20'ye dahi ulaşmamışken biraz fazla değil mi?

Lise tarih kitaplarının vazgeçilmez cümlesi; “halk ağır vergiler altında eziliyordu” günümüzde tekerrür etti. Belli ki bu iktidar Türkiye'ye ibret almamız için gönderildi!

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AKP'nin eski fakat bugünlerde anlam kazanmış sloganı “yetmez ama evet” aklımdan çıkmıyor. Gerçekten de ne kadar verirsek verelim asla yetmiyor!

Sen her harcamanda daha çok vergi ödediğin için daha fakirsin. Senin patronun daha çok vergi ödediği için sana daha az maaş veriyor. Ülke kötü yönetildiği için de o para sana yetmiyor!

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Holdinglerin, şirketlerin vergi affı aslında senin parandı… Yap-işlet-devret projelerinde verilen garantiler de senin cebinden alınandı…

Peki, kamu bankalarından verilen ballı krediler kimindi? Bildin, onlar da senindi! Dağıtılan makarnalar, kamyonlar ile gelen kömürler de senden gitti.

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Bu ülkede enayi yerine konulmak olağan hale geldi. Sonuçta kullanılan para senden benden toplanan vergi…

Şunları, bunları yaptı! Sanki başkası gelse boş oturacaktı. Dünyada Türkiye'yi ekonomide geçmeyen ülke kalmadı!

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Emin olun topladıkları vergilerle, sattıkları fabrikalarla, aldıkları borçlarla, harcadıkları parayla ülke cennete çevrilirdi.

İyi de bu yönetim gökten zembille inmedi… Türk halkı seçti. Belki fakirleşti ama bence bedelini ödedi ve yeni bir şeyler öğrendi.