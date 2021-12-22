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Faiz artırmadan yüksek faiz!

İşte bu bizim hikayemiz… Öylesine saf ve öylesine bariz… Faiz artırmadan yola devam ederiz deyince herkes dövize koştu haliyle… Niye? Mevcut enflasyon altında para kaybetmen kaçınılmazdı.

Tam ülke ekonomisi taklaya gelmişti bari öyle bir yöntem bulalım ki faiz artırmadan yüksek faiz verelim denildi. Yeni bir formül geliştirildi. “Opsiyonlu mevduat” olmalıydı adı…

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Öncelikle programlara güç veren en önemli etmen piyasa desteğidir… Esas rahatlatan açıklama sıkça dile getirilen sermaye kontrolü ihtimallerinin kısa vade için masadan kalkmasıydı. Piyasanın sevdiği nokta burasıydı.

İşin açıkçası dolar bilinçli olarak 18 liralara çıkartıldı. Nitekim bu plan uzun süredir vardı. Şok etkisi yaratmak istediler. Çok kişinin canını yakıp başarılı oldular. Nereye kadar?

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Uzun sürer mi bu saadet? Merkez Bankası tek yönlü bilete sahip. Faizleri artırmak gibi bir opsiyonu olmadığında etkisi sivrisineğin ısırığı gibi…

Bu karar kısa vadeli… Birkaç aya geçince etkisi bakalım şapkada tavşan kalmış mı bir tanesi… Aynı zamanda ülke ekonomisi için çok riskli…

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Peki ya faiz düşürmeye devam ederlerse? Oldukça zayıf bu fren tutar mı? Tekrar artmaya başlarsa ortada yönetilecek bir ekonomi kalır mı?

Ülkede tasarruf eksiği var. Yatırım eksiği var. Rezerv eksiği var. Yönetim eksikliği var. Temel sorunlar ortada ve basit bankacılık araçları ile çözülemeyecek durumda. Aksi halde “opsiyonla ekonomiyi düzeltme” dersleri verilirdi üniversitelerde…

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Özel şirket yönetseler çoktan batırmışlardı. Ülke olunca işler değişiyor. Kötü yönetim bize fakirleşme, enflasyon, yüksek faiz, değersiz para, işsizlik olarak geri dönüyor.

Her ne kadar Merkez Bankası faizim yüzde 14 dese de beş yıllık borçlanma faizi yüzde 24'te… Halbuki o faiz hiç kullanılmıyor… Tek dertleri algı yönetimi… Ekonomi takladaymış, iş ciddiye binmiş hiç umurlarında değil…

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Döviz rezervlerinin tüketilmesi, zayıf para politikası güvenilirliği, negatif reel faizler ve güçlü kredi teşvikinin kısmi ateşlemesiyle gelen cari açık, dış finansman risklerini ağırlaştırıyor.

Faiz oranını normal şartlarda piyasalar belirler. İşler iyi gidiyorsa düşürür. Kötü hissediyorsa riski fiyatlar. Lakin piyasaya müdahale edersen iş farklı boyutlara gider. Yolumuz belli ki orası…

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Amaç; Kredi faizleri düşsün, borçlanma maliyeti azalsın, alışveriş canlansın, yapılan inşaatlar satılsın, büyüme hızlansın! Peki, bunları insanların gelirini artırmadan nasıl yapacaksın?

Merkez Bankası'nın politika faizi başka, piyasa faizi başka, kredi vermenin koşulları bambaşka! Eş, dost, akraba o koltukları doldurduğu sürece, ekonominin düzelmesini bekleme!