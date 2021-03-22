Herkesi kovuyor başkan dayanmıyor!

“Benim alanım ekonomi” deyip duruyordu, bir Merkez Bankası Başkanı'nı daha kovdu. 20 ayda 4 başkan değişti…

Anadolu takımı başkanlarının ikide bir teknik direktör kovması gibi… Bence bu sefer guvernör Yılmaz Vural olmalıydı, denenmeliydi, bariz hakkı yenildi.

★★★

Kovulmasındaki sebep? Son toplantıda faizlerin 200 baz puan artırılması. İyi de Merkez Bankası faiz kararını oylama yoluyla alır. Başkanın tek oyu vardır. Ya diğerleri?

Ekonomiden zerre anlasa bu hamleyi yapmazdı. Kendisinin futbolculuk kariyerine mani olan arkadaşı buradan anmamak olmazdı. Hepimizi yaktı.

★★★

İki yabancı kuruluş… Faiz kararı öncesinde bankacılar ve analistler arasında anket yapıyorlar. Bloomberg anketinde 22 kurumun 22'si… Reuters anketinde 20 kurumun 19'u politika faizinde artış bekliyor.

Bunun anlamı işi biraz bilen herkes görüş birliğinde… Faizlerin artırılması gerekiyor. Lakin son karar senin… Artırmazsın ve sonuçlarına katlanırsın.

★★★

Artırmasaydı dolar kuru ilk etapta 8 liranın üzerine çıkardı. Bono ve tahvil faizleri piyasada yükselmeye başlardı. Ekonomi yönetiminin son aylarda sağladığı üç kuruşluk güven de kaybolur giderdi. Başkan gönderilince hepsi ve daha fazlası gitti, iyi mi?

Faiz artırılmış zaten… Dünyanın en yüksek faiz veren 7'nci ülkesi olmuşsun… Dolar Türk Lirası karşısında geriliyor. Kuvvetle muhtemel daha da gerileyecek. Ne vardı hemen başkanı değiştirecek?

★★★

Neyse ki dünyaya “biz daha kötüsünü yapana kadar en kötü bu” mesajımızı net olarak verdik. Faizi yükseltirken kıvrak bir hamle ile doları da yükseltmeyi başardık. Hem yüksek faiz hem yüksek kur… “Bir ülke nasıl yönetilmemeli” kitabını yazdık literatüre girdik.

Verdiler yetkiyi gördük etkiyi… Buyurun size başkanlık sistemi… Çorap değiştirir gibi kovuyor canının istemediğini… Bu ülke liyakatten vazgeçeli sadakate prim vereli çok oldu. Ülke esas bu nedenle dibe oturdu.

Yine kovacağını söylemiştim!

YouTube'da kendi çapımda ekonomi anlatıyorum. Anlatırken de oldukça eğleniyorum. Baktım sorular gelmeye başladı. “Karanlık ekonomist Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?” diye…

Ne yalan söyleyeyim bir yanda sarayın baskısı diğer yanda ekonominin gerçekleri… Olması gereken 200 baz puan ama 100 baz puandan fazlasını artıramaz bu havada diye düşünüyordum.

★★★

Burnumdan operasyon geçirmişim iki cümleyi zor bir araya getiriyorum. Belli ki çekim falan olmayacak. Hiç değilse abone olan izleyicilerim arasında anket yapayım “seyirci joker hakkımı” kullanayım dedim.

Karardan 2 gün önce sordum, “Sizce 18 Mart toplantısında faiz kararından ne çıkar?” Gittim “100 baz puan ile araştırma raporlarını haklı çıkartır” seçeneğini işaretledim.

★★★

Toplamda 41 binden fazla oy verildi. Çoğunluk “Hiçbir şey çıkmaz artırmaz. Ölü numarası yapar” şıkkını işaretledi. Aslında çok mantıksız değildi… Sarayın baskısı Merkez Bankası'nın üzerindeydi…

Anketin son şıkkı olarak, “200 baz puan ve üzeri artışla ben bağımsızım deyip kovulur” seçeneğini koydum. Nitekim 200 baz puan artırdı ve kovuldu!

★★★

O kadar uzun bir süredir izliyorum ki… Neredeyse her gelişme karşısında ne karşılık vereceğini biliyorum. Bunu yaparsa şu olur. Şu hamlenin karşılığı bu olur. Programlanmış gibi…

Belli ki ilişkimiz yıpranmış. Şaşırtamıyor artık beni… Aynı mantık düzleminde ekonominin düzelme şansının bu yönetimle hiç olmadığını söylememe gerek var mı? Hadi yanılt beni!

Kovulduğum için şükranlarımı sunuyorum!

Kovulan Başkan Ağbal “Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum” diyerek tweet attı. Teşekkür etti.

Burada iki ihtimal söz konusu…

İlk ihtimal, Merkez Bankası'nın durumunu içeriden gördü ve kurtulduğu için şükranlarını sundu… Ne yapsa düzelmeyeceğini anladığı için bu işten sıyrıldığına sevindi. Fena laf geçirdi. Diğer ihtimal çok kötü… Hem kovulup hem şükran duymak! Allah kimseyi düşürmesin o duruma… Sanmıyorum o kadar küçüleceğini… Kula kulluk edeceğini…

İlk ihtimali seçiyorum. Laf geçirdi diyorum. Son kararım.

Yine kovacak!

Yeni Merkez Bankası Başkanı yandaşın gazetesinde köşe yazarı çıktı. Bir iki makalesini okuyunca fikir sahibi oluyorsunuz hakkında… Dayanamaz fazla…Yazısında, “Dünyada negatif faiz söz konusu iken bu ülkenin önemli ekonomi yazarlarının, bankacılarının, iş kuruluşu temsilcilerinin yüksek faizde istikrar aramaları gerçekten üzücü bir durum” ifadeleri yer alıyor.

Düşündüğü gibi davranırsa faizleri hızlı düşürme çabasına girecektir. Bunun anlamı açık… Döviz kurları yeni rekorlara yönelecektir. Dolar Türkiye'den önce Ay'a gidecektir. Kovulacaktır!

Düşündüğü gibi davranmazsa, doğruları yapmaya çalışırsa hiç fazla alışmasın o koltuğa… Gelecek kışı bile göremez. Bu sefer de emirleri uygulamadığı için kovulacaktır.