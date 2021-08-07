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Mültecileri turistten mi saydılar acaba?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm hedeflerinde değişiklik olmadığını belirterek, “2021 yılı için 25 milyon turist, 20 milyar dolar hedefimizi koruyoruz” dedi.

Sadece moral vermek için mi söyledi yoksa matematik ile arası iyi değil mi? Bilemedim şimdi! Olmayacak dua sanki… Amin desem mi? Demesem mi?

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Temmuz sonu itibarıyla 12 milyon turistin giriş yaptığı hesaplanmış. Peki, hangi ülkeden kaç giriş yapılmış?

Acaba diyorum, Suriyelileri vatandaş yapacağımıza, turist mi yapsak? Afganlar var. Akın akın geliyorlar. Her yıl fazladan 3-5 milyon yabancı turist geldi diye sevinip dururuz. Nasıl olsa bir yere gidecekleri yok!

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Türkiye'ye gelecek bir turist neye bakar? Zengini mülteciden illallah demiş, kaçar. Türkiye mülteci yuvası… Sahillerde mülteci gençler… Kendi ülkelerinden kovuyorlar, onlarla birlikte nargile eşliğinde denize mi girecekler?

Orta hallisi ucuza eğlenme derdinde, eğlence yok! Müziğin gece yasaklandığı bir ülkede ne işi var? Yanmış ağaçlara ilgi duyuyorlarsa, o başka…

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Bayramda tatil yörelerinde müthiş bir kalabalık olunca “bu yıl turizm coştu maşallah” nidalarıyla demeç vermeye başladılar ya… Bayılıyorlar kandırmaya…

Yerli turistin “ülkeye” faydası ne? Parayı sağ cebimizden alıp sol cebimize koymak gibi… Nitekim çoğunun pili bitti. Ülkeye yurtdışından turist lazım…

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Konaklama tesisleri için ne fark eder paranın rengi? Ha yabancı ha yerli… Orası ayrı… Sektör ağır yaralı… Bankalara olan kredi borcu 150 milyar lira… Ödenecek bir yolla…

Geçen yıl mayıs ayında bu borç 120 milyar liraydı. Tam 30 milyar lira arttı… Faizi ile birlikte düşünülürse her gün full çekseler bile kimse ödeyecek durumda değil…

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Nitekim yabancı turist ile beraber ülkeye döviz girişi oluyor. Açıklar kapanıyor. Türkiye'nin ekonomisi ancak dış kaynak girişi ile ayakta durabiliyor.

Tabloya bakalım. Geçen yıl bütün dünya kapalıydı bu sebeple 2019 yılı ile karşılaştıralım.

Bu yıl turizm geliri nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu.

Oysa 2019 yılının aynı döneminde bu rakam 7 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Yarısı bile değil… Zira gelen sayısına değil otellerde konaklanan gece sayısına bakmak gerekir.

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Türkiye'ye en çok turist yollayan ülkelerin başında yer alan İngiltere'nin her üç haftada bir yayınladığı kırmızı listenin değişmeziyiz.

Kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelenler 10 gün boyunca masraflarını karşılayarak ev yerine otel karantinasında kalması gerekiyor. Türkiye'yi dolaşmak için kim bu eziyeti çeker ki?

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Gerçek hayatta karşılığı olmayan Turizm Bakanı'nın sözleri temenniden ibaret olsa bile söylenmez. Hayallerle ülke yönetilmez.

Zaten bu tür hayaller değil miydi bizi bugünlere getiren? Sorunu masaya koyacaksın, çözümleri arayacaksın. Ortada sorun yoksa benim de sorum yok. Oyna, devam…