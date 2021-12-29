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Sade vatandaşın dolarla işi nedir ki?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Sade vatandaşın döviz ile ne alakası var?” yorumunda bulundu. Demek bu vatandaşın kakaolusu, çileklisi, muzlusu da söz konusu…

Devamında bir de “Dolarla mı maaş alıyorsunuz?” diye sorsaydı, tam olacaktı. Bana zamanında yardımcılığını yaptığı birini hatırlatacaktı.

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Sokaktan geçen bir vatandaş bu yorumları yapsa, ekonomi bilmiyor kapasitesi bu kadar, deyip geçersin. Lakin bu yorumu yapan ülkenin ekonomiden sorumlu bakanı!

Yanında sorduğu her soruya “doğru doğru” diye cevap veren kendisine gazeteci diyen iki görevli… Onay makamı kendileri…

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Son bir aydır istisnasız her üründe yaşanan fiyat artışları, faiz düşürdükleri için mi gerçekleşti? Elbette petrolü, doğalgazı ve ham maddeleri dolar ile alıyoruz diyecek bilgiye sahipler… Kızmamak lazım, onlar da ekmeğindeler…

Peki, sunucu “Bu makama ekonomiden çok iyi anladığınız için mi getirildiniz?” diye sorsa, ne cevap verecekti acaba? Karşıma çıksa ilk soracağım soru bu olurdu, hilafsızca…

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Tarlasında çalışan Memduh abi… Tam istediğimiz gibi, sade, yerli ve milli… Dolar ile işi yok. Tarlayı ekmek için tohum almaya gittiğinde, parası yetmiyor haliyle… Fiyatlar ikiye katlamış doların artması nedeniyle…

Bulup, buluşturuyor, alıyor. Tarlayı sürecek, mazot ateş pahası… Nedeni, dolar fiyatları… Petrolü Türk Lirası ile vermiyor ki el âlemin Arabı…

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Ekti tarlayı, işi bitti mi? İlacı, gübresi… İkiye katlamış hepsi? Oysa enflasyon yüzde 20 açıklanmamış mıydı? “Nedir bu fiyatlar” diye soruyor, “dolar yükseldi” cevabını alıyor.

Sulama, elektrik parası derken sıra geliyor kasalara koymaya… Onun da fiyatı iki katında… Nakliye için kamyon tutulması… Yola çıktı, mazot, otoban parası… Hepsi dolara bağlı…

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Sade vatandaş oldu mu sana kaymaklı… Ülkede yaşayanların dolar ile alakası yok sanıyor ama Hazine ve Maliye Bakanı'nı dinleyen koşup dolar alıyor maaşıyla…

Kötü yönettiğin belli olmasın diye sayılarla oynarsın, suni olarak baskılarsın, hesaplama yöntemlerini değiştirir öyle yayınlarsın. Sonrasında geldiğimiz yer burası… Her şey daha pahalı… İnsanlar daha fakir…

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Tatlı, tatlı esip duran meltem yeli gibi Bakan Nebati'nin açıklamaları bana bir ferahlık getirdi. Bozmak istemem bu hayali, lakin ne yapacağız ufak pürüzleri?

Ne kolaymış! Yıl başında 7 lira olan dolar 12'ye inince Türkiye'nin kredi notları, toplam dış borçları, iç borçları, dünya ekonomileri arasındaki yeri, iflas risk puanımız, tüketici güven endeksi, işsizlik ve enflasyon oranları, ortalama kişi başı milli geliri… Bakın hepsi iyileşti! Ekonomiye bir sadelik geldi.