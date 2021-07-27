Satılık vatandaşlık

Olimpiyatlarda voleybolcu kızlarımızın milli maçını seyrederken aldı beni bir düşünce… 250 bin dolarlık ev satın alıp Türk vatandaşı olanlar da seviniyorlar mıdır Çin'e attığımız smaçlara? Üzülüyorlar mıdır bayram günü Suriye topraklarında şehit olan iki kahramana?

İktidar 2013 yılında başlattığı uygulama ile 1 milyon dolar ve üzerinde tutarlarda gayrimenkul satın alan yabancılara T.C. vatandaşlığı verilmesini kararlaştırmıştı.

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Vatandaşlık karşılığı gayrimenkul satışları 1 milyon dolarlık tutarın yüksek bulunması nedeniyle fazla ilgi görmeyince, 2018 yılında tutar 250 bin dolara indirildi.

Kriz nedeniyle zararına satışlar. Kelepir fiyatına zahmetsiz açık büfe vatandaşlık… Al 250 bin dolarlık evi… Kap vatandaşlığı ve pasaportu… Üç yıl sonra sat evi…

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Sahi, bedavaya gelmek varken, kim niye para versin? Sorana Suriyeliyim dersin! Para vermeden metrobüse, otobüse binersin, hastaneye gidersin.

Eğitim zaten bedava, alışveriş cebine koyulan kartla. Askerlik yapmıyorsunuz, vergi vermiyorsunuz. Sınırlar kevgire dönmüş. Ülkeyi yolgeçen hanına çevirip, şeker dağıtır gibi oy karşılığı vatandaşlık dağıtıyoruz. Enayi mi?

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Yine de eser miktarda da olsa konut alanlar var. Genelde sorunlu coğrafyalar… Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 773 konut satın alırken, Afganistan'dan gelenlere satış 250 adet konut…

Bu iş dünyanın her yerinde böyle diyenlere… O ülkelerin hiç biri hemen vatandaşlık vermiyor. Sadece kalıcı oturma izni veriyor. Yıllar boyu bazı koşulları yerine getirmeni istiyor.

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Dünyada marka değeri en yüksek ülkelerden biridir Amerika… Peki, sonradan nasıl Amerikalı olursunuz?

Önce, en az 1 milyon dolarlık şirket kurar veya hükümetçe belirlenen bölgelere 500 bin dolarlık yatırım yaparsınız. Sadece oturma iznini alırsınız. Sonra başvurursunuz… İncelenir.

Yılın en az altı ayını Amerika'da geçirmek şartıyla 5 yıl beklersiniz. Süre dolunca Amerika'nın menfaatlerini korumaya yemin edip vatandaş olursunuz. Dünyada kazandığınız her kuruş paranın vergisini de Amerika'ya ödersiniz.

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Avrupa'da en ucuz yatırımla, bakın vatandaşlık değil, oturma hakkı veren ülkelerden biri Yunanistan… Önce 250 bin Euro yatırım yapıyorsunuz, vatandaş olmak için 7 yıl Yunanistan'da konaklıyorsunuz. Yunanca öğrenip vatandaşlık sınavını geçiyorsunuz.

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Bizde bir gelenlere bir de gidenlere bakıyorsun, o anda ülkenin geleceğini kafanda şekillendiriyorsun. Gençler ülkeden umudunu kesmiş terk etmenin yollarını arıyorlar. Biraz para biriktirip vize alsalar hemen kaçacaklar.

Memleketin en büyük derdinin bu olması gerekirken asrın lideri “Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük” diyor. Suriyelileri, Afganları yük olarak görmüyor. Zira millet değil ümmet istiyor.