Yılların sihirbazları böyle yok edemezdi paraları!

Paralar nerede? Hangi paralar? Aklınıza hangisi gelirse! İster vergilerden başlayın, deprem için toplanan paralara gidin.

İster SMS bağışlarına, şehit yakınları için toplanan yardımlara… İsterseniz ödeneklere, harcırahlara, ihalelere… Ortada yoklar!

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Avrupa Birliği fonları… Vermişler paraları… Nereye harcandı? Soruyorlar, yetmiyor kibarca uyarıyorlar. “Ankara şeffaflığı sağlama yönünde yeterince çaba sarf etmiyor!” Ha ha ha… Güzel kardeşim, bu ülkede neler dönüyor bizim haberimiz yok! Gidip de size açıklama mı yapacaklar? Bugün, denetlenmeyi kabul etmeyen bir İktidar var. Hesap veremeyen, vermeyi hakaret kabul eden… Ne istiyorsun söyle bakayım sen? Neye el atsan “gizli”, nereye baksan “devlet sırrı” gibi kavramlarla vergilerimizin nasıl harcandığı TBMM'ye dahi açıklanmıyor. Yolsuzluğu yakalayan “Sırrı açıkladı” diye hapis yatıyor.

Bir de şeffaflık demiyorlar mı? İnsan neresiyle güleceğine şaşırıyor.

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Yahu bu ülkede Suriyelilere 40 milyar dolar harcandığı açıklandı en üst düzeyden… Suriyelilerin haline baktınız mı? Sizce 40 milyar dolar almışlar mı? Belli ki para hacı! Sahi o kadar milyar dolar nereye gitti? Kimin parası verildi? Harcanırken kime soruldu? Nereye harcandı? Bilmiyoruz! Fiş, fatura var mı? Kaydı kuydu bulunamadı! Adamlar hala şeffaf değilsin diyorlar! Acaba ne sanıyorlar?

Bu işlerin şahikası Varlık Fonu… Bugüne kadar ne işe yaradığını çözen oldu mu? Hayatımızı değiştirecekti. Öyle denilmişti… Örtülü ödenek gibi bir şeyler yapıyor ama kamuoyundan gizli… Ya ihaleler? Şehir Hastaneleri, yollar, köprüler, geçitler… Bu tür harcamalar “ticari sır” gerekçesiyle açıklanmıyor.

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Yemişim parayı… Bu ülkede baraj sır oldu! Tam 450 trilyon lira ile Çankırı tarihinin en büyük yatırımı Devrez Barajı…

Baraj için istimlak işlemleri de tamamlanmıştı. Milletin arsalarını satın almışlardı! Paralar hesaplara yatmıştı. Orman ve Su İşleri Bakanı gitti, kalabalığı topladı. Aralık 2017 tarihinde temelini attı. Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde 140 kilometrelik hat boyunca 160 bin dekar araziyi sulayacak… 5 megavat elektrik üretecek bir yatırımdı. Ortada yok! Nerede diye soruyorsun, aradığın kişiye ulaşamıyorsun! IMF'ye neden düşman gözüyle bakıyorlar? IMF'den para almak için şeffaf olmak gerek. Anlaşırsan, borcu ödeyene kadar yandaşa kuzu döşünde marine edilmiş garantili ihale veremezsin. HikAyesi budur, fazlası değil!

Amerika; “Mal varlıklarınızı açıklarız” dedi… Bizde yelkenler hemen suya indi. Kim neden korkuyor? Onu dünya biliyor!

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Artık nasıl bir yoksunluk içerisine düşmüşsek, Merkez Bankası Başkanı'nın “Şeffaf olacağız” açıklamasına insanlar seviniyor! “Hesap vereceğiz” demesi başarı addediliyor! Normal, anormal olmuş. Ya iyice bataklığa gömülüp fakirliği kaderimiz olarak kabul edeceğiz ya da silkinip kendimize geleceğiz… Sistemi değiştireceğiz… Alın size reçete…