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Dolandırıcılara aman dikkat!

Can Pulak, çok önemli görevler yapmış deneyimli bir gazetecidir… Akıllıdır, uyanıktır, faka basmaz!

İşte, günümüzün dolandırıcıları onu bile tuzağa düşürüp dolandırmaya kalkıştılar.

Dolandırıcılığın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ama bu ceza o sahtekârları korkutmuyor.

Ülkemizde dolandırıcılık her dönemde olmuştu. Eski yıllarda bir kadın başbakan bile dolandırılmıştı.

Günümüzde “kendilerine polis süsü vererek” dolandırıcılık yapanlar, bunu bir meslek haline getirdiler.

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Can Pulak dostumuza “Seni nasıl dolandırmaya kalktılar?” diye sordum, şöyle anlattı:

“Geçen gün, hiç kullanmadığım sabit ev telefonum çaldı.

Arayan kişi kendisini, Bodrum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birim Amiri Komiser Cahit Akyol olarak tanıttı.

Yaka numarası 8, büro dahili telefon numarası ise 366 imiş…

Adımı, soyadımı, ana-baba adını, doğum yeri ve tarihini, vatandaşlık kimlik numaramı, adresimi eksiksiz söyledi.

Telefonun bana ait olup olmadığını, en son ne zaman kullandığımı, gece yarısı saat 01.00'de kiminle konuştuğumu sorarak verdiği 3 isim ve soyadını tanıyıp tanımadığımı sordu.

Telefonun bana ait olduğunu, cep telefonum olduğu için sabit ev telefonumu aylardır kullanmadığımı, verdiği 3 ismi de ilk defa duyduğumu ve tanımadığımı söyledim.

Bunun üzerine bana ‘Telefonunuz çok ciddi bir suça karışmış görünüyor. Şimdi cihazı kapamadan 155 numarayı tuşlayıp, benim kimliğimin doğru olup olmadığını kontrol edin, sonra da soracaklarımı cevaplandırmaya başlayın.' dedi.

Yorulmamasını, hiç zahmet etmemesini ve hemen Emniyet Müdürlüğü'ne giderek makamında kendisini bulacağımı söyleyince, buna gerek olmadığını ve bir ekip otosu göndererek beni aldıracağını söyledi.

Ben de gülerek “Bekliyorum.” deyip telefonu kapattım.

Basit ve klasik bir dolandırıcılık olayı idi ama ne olursa olsun yine de Emniyet Müdürlüğü'nü aradım, durumu anlattım, bilgi verdim. Aldığım cevap şuydu:

“Aylardır bunlarla uğraşıyoruz. Bu dolandırıcılar yüzünden telefonlarımız kilitleniyor. Söyledikleri her şey yalan, sahte. Oralı olmayın, inanmayın ve hiç üzerinde durmayın.”

Polis böyle dedi ama siz yine de uyanık olun. Dolandırıcılar ‘Ekip aracı gönderir, aldırırım” diyorlar ya, yaparlar mı yaparlar!

Polis ve asker kıyafetleri serbestçe satılıyor. Bunlardan edinmek çok kolay. Sahte hüviyetleri de kolayca yapıyorlar artık… Evinize gelirlerse kapıyı açmayıp komşunuza ya da bir tanıdığınıza telefon edip durumu anlatın. Sonra 112'yi, arayıp polisi bağlatarak acele yardım isteyin.

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Yakın bir tarihte bir otelci dostum, insanlara güveni ve iyi niyeti yüzünden maalesef dolandırıcıların tuzağına düşüp 1.5 milyon lirasını kaptırdı. Onu da telefonla aramışlar, tüm bilgilerini vermişler, bankadaki parasının miktarını söylemişler, vs…

Aman siz siz olun telefonla bilgi isteyenlerden, şifre soranlardan, bankadaki birikiminizin miktarını soranlardan sakının, tuzağa düşmeyin!”

TEBESSÜM

Dolar üzerine dörtlükler

Doların sürekli değer kazanması, dolar hakkında dörtlükler yazılmasına sebep oldu. İşte bunlardan bazıları:

Bir tas içinde pekmez,

Sen yesen bana yetmez,

Kasadaki dolarlar

İtibarıma yetmez!

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Bir su ver aşırmadan,

Doldurup taşırmadan,

Dolarları bulalım,

Aklımı şaşırmadan!

★★★

Ben dolara yar oldum,

Coştum, taştım, duruldum,

Dolarları el aldı,

Tâ gönülden vuruldum!

GÜNÜN SÖZÜ

Gönlü kara olanlar nur saçmaz, hıyar tohumundan gül açmaz! (Nur Gürkan)