Günümüzün Merd-i Kıptıleri!

Hamza Kürşat A.'nın sözleri müthiş!

“Ben aslında AK Partili falan değilim. Sadece AK Parti'nin gücünden faydalanmak, şemsiyesi altına girmek, oradan nemalanmak için Ak Parti'ye girdim. Benim yüzümden AK Parti'yi neden suçluyorsunuz?” dedi.

Hamza Kürşat A. kim?

Aracında kokain kullanırken çekilen görüntü üzerine yakalanan AKP'nin büro elemanı… Polis gözaltına alınca “Benim çektiğim uyuşturucu değil pudra şekeri” demiş, yetkililer de bu uyduruk ifade üzerine onu serbest bırakmışlardı.

Ancak, arkadaşları ifadelerinde “Bize uyuşturucuyu Kürşat temin ediyordu” diye onu yalanlayınca “Pudra şekeri” hikâyesi işe yaramadı ve yeniden gözaltına alınan sanığa “ev hapsi” verildi.

HHH

Hamza Kürşat'ın ifadesindeki sözleri tam bir “Merd-i Kıptî” misali…

“Şecaat arz ederken Merd-i Kıptî sirkatin söyler” denir ya, bu da öyle! Ünlü deyim “Kıpti beyi, yiğitliğini anlatırken hırsızlığını söyler!” anlamındadır.

Mayası bozuk olanlar, sözleri arasında farkında olmadan kabahatlerini anlatır.

Ülkede, siyasetin gücünü kullanarak zengin olmak isteyen hırsızlar, vurguncular, kokainciler ve Hamza Kürşat gibi “Merd-i Kıptî”ler çok sayıda var!

Yakalanan zanlı “AK Parti'yi zenginleşme aracı olarak kullandım” diye itiraf ediyor. Hakkını da vermiş doğrusu… Genç yaşta zengin olmuş… Demek ki, AKP'nin bir tarafına yapışan güç ve para elde ediyor.

Özellikle genç işsizliğin tavan yaptığı, üniversite mezunlarının asgari ücretle her türlü işe razı olduğu bir ülkede AKP'ye yanaşan kişiler (eğitimli olmasalar bile) paraya para demiyorlar!

19 yılda nasıl bir ülke hâline getirdiler Türkiye'yi?

HHH

“Değirmenin suyu nereden geliyor?” diyen CHP Trabzon eski Milletvekili Halûk Pekşen, lüks otomobillerle dolaşan, lüks otellerde kalan, bol harcamalar yapıp kokain çeken Hamza Kürşat'ın servetinin kaynağının araştırılmasını istedi.

Başarılı bir hukuk adamı olan Halûk Pekşen “Yasa, savcılara hiçbir izin almadan, doğrudan malvarlığını araştırmayı emrediyor. Savcılar bunu sorgulamıyorsa, neyi sorgulayacak?” diye sordu. Haksız mı?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da “Ülkede maalesef adalet çöktü, Saray beslemelerinin burnu ‘pudra şekeri' doldu” diyerek adaletten yana pek umutlu olmadığını dile getirdi.

HHH

“Güç ve nüfuz elde etmek için AK Parti'ye girdim” diye itiraf eden Hamza Kürşat'ın kokaine kadar uzanan zenginlik serüveni, ülke siyaseti için ders alınacak bir olaydır!

“Türk” adını yok etmeye çalışıyorlar!

Ülkemizin haline bakınız lütfen…

Bir yandan “Andımız” yasaklanıyor, devlet madalyalarının üstündeki Atatürk kabartmaları çıkartılıyor, diğer yandan da Atatürk heykellerine saldırılıyor, Atatürkçü büyük yazar Bekir Coşkun'un heykeli hayasızca tahrip ediliyor!

Yapılan işlemlerle, alınan kararlarla, ülkeden “Türk” adının birer birer silinmek istendiği anlaşılıyor! Müzik dalına bile el attılar!

Kültür ve Turizm Bakanı'nın onayı ile “Devlet Türk Halk Müziği” korolarından “Türk” adı çıkartıldı.

Örneğin, Elazığ'daki “Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü”, “Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü” oldu.

Şanlıurfa'daki “Devlet Türk Halk Müziği Korosu”na “Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu” adı verildi.

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, yaşananları “Türk ve Atatürk alerjisi” olarak niteledi.

Türk'ün ve Türklüğün savunucusu olduğunu iddia eden, iktidarın ortağı Sayın Devlet Bahçeli nerede? Neden sesi soluğu çıkmıyor?

GÜNÜN SÖZÜ

Nerede sinsi, korkak ve yalaka varsa Atatürk'e saldırıyor! Neden acaba?