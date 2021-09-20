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Halka atılan çimento kazığı!

Ülkemizi bir tehlike daha bekliyor!

İnşaat sektörü “iflas” noktasına geldi!

Uzun yıllar altın dönemini yaşayan inşaatçılar şimdi büyük bir sıkıntının girdabında…

Artan maliyetler, inşaat sektöründe ciddi bir kriz yarattı.

Çimentonun son bir yılda yüzde 200 zamlanması, inşaat yapımını çok zorlaştırdı, hatta imkânsız hale getirdi.

Bu sektörün çökmesiyle birlikte, 1 milyon 200 bin işçiden en az yarısının (600 bin kişinin) işini kaybedeceği hesaplandı.

Peki, çare ne?

Taraflar bir araya gelip soruna bir çözüm bulur mu? Bu mümkün görünmüyor!

Çünkü tatlı kâr cazip geldiği için çimento karteli geri adım atmıyor!

Çimento fabrikalarının aralarında anlaşarak yaptıkları fahiş zam, inşaat maliyetlerini önemli oranda artıracağı için bu, “Halka atılan ya da atılmak istenen büyük kazık” oluyor!

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Durum vahim bir hal aldığından, Rekabet Kurumu'nun devreye girerek rekabeti ihlal eden üreticiler hakkında cezai işlem uygulaması gerekiyor.

“Bu işe Rekabet Kurumu DUR demeli” diye görüş bildiren Rekabet Kurumu'nun kurucu Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, çimentocuların bindikleri dalı kestiklerini söylüyor. Ayaydın'a göre:

“Çimento sektörü son bir yılda hangi maliyet artışı ile çimento fiyatını yüzde 200 artırdı? Bunu soran yok!

– Kalker, kil ve marn hammaddelerinden oluşan çimentonun hangi hammaddesi dolarla alınıyor?

– Hammadde veya personel ücret artışının hangisinin bir yıldaki fiyat artışı yüzde 40'ı aştı?

– Hammaddeler dövizle bile alınsa Dolar ve Euro bu oranda artmadı. Çimento karteline tatlı kârın cazip gelmesi, onların bindikleri dalı kesmelerine sebep oluyor!”

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Prof. Dr. Aydın Ayaydın konuyla ilgili değerlendirmelerine şöyle devam ediyor:

“Türkiye'de rekabetin en çok ihlal edildiği sektör çimento sektörüdür. Bu ihlal ile halkın cebinden haksız yere daha fazla para çıkarken, rekabeti ihlal ederek kasalarını dolduran çimento sektörünün keyfi yerinde…

Çimento fabrikalarının birbirleriyle anlaşarak aşırı fiyat artışı yapmaları yasaktır ve böyle bir durum rekabeti açıkça ihlal etmektir.

Asli görevi rekabeti bozan teşebbüsleri soruşturarak, bunu yapan işletmelere cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası verme görevi Rekabet Kurumu'na aittir.

Rekabet Kurumu, rekabeti ihlal eden bazı çimento fabrikaları için soruşturma açtı ama izlenen düşük ceza politikası nedeniyle bunlar caydırıcı olmadığı için sektörde ihlallerin önü alınamıyor! Bu durum ülkemiz için de son derece sakıncalı hal yaratıyor!”

TESESSÜM

Eşekle tartışılır mı?

Bir kısım dostlar “Bazı yobazlar sürekli size saldırıyor. Onlara neden cevap vermiyorsunuz?” diye soruyor. Meraklı dostlara cevap yerine şu fıkrayı anlatıyorum:

Hikâye bu ya… Bir kurt ile bir eşek tartışmaya başlamışlar.

Kurt “Şu çimenler ne kadar yeşil” deyince eşek:

“Hadi ordan sen de” demiş “O çimenler yeşil değil sarı…”

Tartışma büyüyünce Ormanlar Kralı Aslan'ın huzuruna çıkıp durumu anlatmışlar. Aslan, tarafları dinledikten sonra kararını bildirmiş:

“Kurda ormanda bir hafta hapis cezası veriyorum. Eşek ise serbesttir. Güle güle…”

Eşek sevinç içinde hoplaya zıplaya giderken kurt şaşırmış bir halde sormuş:

“Sayın Aslan, yoksa siz de mi çimenleri sarı görüyorsunuz?”

“Hayır! Çimenler tabii ki yeşildir…” demiş aslan… Kurt daha da şaşırmış halde:

“Peki, neden eşeği serbest bırakıp bana ceza verdiniz?” diye sorunca aslan kaşlarını çatarak:

“Sana bu cezayı, eşekle tartıştığın için verdim!” demiş “Bir eşekle tartışılır mı hiç?”

GÜNÜN SÖZÜ

Ekonomik mutsuzluk yalnız bireyi değil, tüm toplumu aptallaştırır!