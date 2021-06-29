Söke söke almak!

Kanal İstanbul'un sembolik olarak temeli atıldı.

Olmayan kanala atılan köprü temeli bana merhum Erbakan'ın uzun yıllar önce “Yılda 1000 tank yapacağız” diyerek temelini attığı hayali tank fabrikasını hatırlattı.

1976 yılında görkemli bir törenle atılan fabrika temeli öylece kaldı, her yanını otlar bürüdü ve proje çöpe atıldı.

Kanal İstanbul'un temeli de büyük bir ihtimalle buna benzeyecek!

Anketler, AKP'nin siyasi ömrünün bu kanalı yapmaya yetmeyeceğini gösteriyor.

İktidar ilk genel seçimde yolcudur! “Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz!”

Bu durumda hangi yabancı sermaye, kanala yatırım yapar?

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak “İktidara geldiğimizde, herkes bilsin ki, ‘Talan İstanbul Projesi'ne para yatıran kimseye bir kuruş para ödemeyeceğiz.” dedi.

Bu söz AKP iktidarını çileden çıkarttı. “Yabancılar paraları söke söke alırlar!” diye feveran ettiler!.

Söke söke ha? Bu ne demek?

Kimden alacaklar söke söke? Türkiye'den… Yani, sizden, bizden, hepimizden…

Peki, ne günahı var Türk halkının?

Satıldık mı? Biz mi yedik paraları? Söke söke canımızı mı alacaklar?

Türk milletinin hukukunu korumakla yükümlü iktidar eliyle yabancıların esiri mi oluyoruz yoksa? Bir itiraf mıdır bu?

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Ortadaki gerçek şu:

AKP'nin “İnadına yapacağız!” dediği Kanal İstanbul'un yapılaması mümkün olmayacak!

Çünkü gitmesi yakın olan AKP'den sonra gelecek iktidar Kanal İstanbul Projesi'ni çöpe atacak. Yalnız atmakla kalmayacak, sorumlulardan hesap da soracak!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın “Tahkimde açacağımız davaların hepsini kazanırız. ‘Talan İstanbul' hovardalığını yapanların yedi göbek sülalesinden bu paraları söke söke alırız!” demesi Türk milletine verilen bir sözdür.

AKP sonrası Türkiye “Hesap sorulan bir ülke” olacak.

Unutulmayanlar…

SÖZCÜ'nün Magazin Haberleri Müdürü, başarılı gazeteci Yüksel Şengül'ü dün sonsuzluğa uğurladık.

Yüksel Şengül'ün ölümüyle, en taze anılarıyla yüreklerimizde yaşayan rahmetli 4 arkadaşımızı bir kez daha dualarla andık. Yüksel Şengül, 5'inci kaybımız oluyor:

■ Ertuğrul Akbay… İyi bir insan, harika bir gazeteci, unutulmaz bir dosttu…

■ Bekir Coşkun: Türk basının mizah gücü yüksek, en güçlü kalemlerinden biriydi…

■ Mehmet Türker: Muhteşem köşe yazıları hâlâ belleklerimizde…

■ Baki Avcı: Başarılı bir gazeteci ve Haberler Müdürü'müzdü…

■ Yüksel Şengül, yüreğimize düşen beşinci ateş oldu.

Beş arkadaşımızın da ruhları şad ve mekânları cennet olsun.

TEBESSÜM

Şaban'ın serüvenleri…

Amerika'da şirket sahibi olan Türk işadamı Cenk Tuncay'dan bir fıkra:

Şaban adında bir çocuk, yaşlı bir çiftçiden 500 liraya bir eşek satın alır. Fakat çiftçi eşeği sabah vereceğini söyler.

Yaşlı adam, sabah çiftliğe gelen Şaban'a “Kusura bakma evlat, eşek dün gece öldü, paranı da yedim bitirdim.” der.

Şaban “Ben eşeği yine de istiyorum” diye ısrar eder.

Yaşlı çiftçi sorar:

“Ölü eşeği ne yapacaksın yahu?”

“Ölü olduğunu söylemeyeceğim, tombala şeklinde bir piyango düzenleyip satacağım!”

Şaban, ölü eşeği alıp gider.

Yaşlı çiftçi, bir süre sonra ona rastladığında sorar:

“Eşeği ne yaptın?”

“Tombalaya koydum, 10 liradan 500 kişiye bilet sattım. 5000 lira kazandım”

“Peki, eşeğin ölü olduğunu öğrenince kızmadılar mı?”

“Yok ya… Sadece kazanan adam kızdı. Ona da parasını iade ettim, gariban sevindi.”

Yıllar geçer, girişimci Şaban büyüyünce siyasete atılır ve eşeklerin sırtından para kazanmaya devam eder. Kıssadan hisse!

GÜNÜN SÖZÜ

Yaşadığımız dünyada ne hazindir ki, iyiler düşmansız olmuyor!