Tek gündemimiz aşı olmalı!

Çağla Şıkel aşı mı olmuş, maşallah! Aşı programı var da biz mi bilmiyoruz…

Bize söylenen 3 milyon doz Çin firması Sinovac'ın (Coronavac aşısı) laboratuvar test süreci, 15-18 Ocak gibi tamamlanacak ve ancak o zaman kitlesel aşılama başlayacak.

Aşının faz 3 deneylerini yapan Brezilya, Endonezya ve Türkiye 3 farklı sonuç elde etti. En fazla Türkleri koruyor!..

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84 milyonluk ülkede pandeminin yönetilebilmesi için en az 150-200 milyon doz aşıya ihtiyaç var. Dünyada 24 milyon kişi aşılandı bu arada. Yine bu arada ABD, AB ve dünya sağlık otoritelerinden ilk “Acil Kullanım Onayı” alan Covid-19 aşısı Biontech'i bulan iki bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci de Türkiye doğumlu…

Ve Biontech'le sayısız görüşme yapan devlet otoriteleri, her ne hikmetse henüz aşıyı hazır edemedi.

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Hergün 150-200 insanımızı Covid-19 nedeniyle kaybediyoruz. Aşıya erişimde zamanla yarışmak gerekirken, geciktik… BBC Türkçe'nin 31 Aralık tarihli haberine göre; dünyada Afrika ülkesi Gine'nin de aralarında olduğu 50 ülke kitlesel aşılamaya başladı.

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Ülkelerin yarınlarını tek bir şey belirleyecek: Aşı! Bugünkü bilimsel veriler pandemiyle başa çıkacak başka bir yöntemin varlığına işaret etmiyor. İktidar bütün enerjisini Covid-19 mücadelesine ve aşı programına verecekken; ülkeyi ayrıştıran alanlara benzin dökmeyi tercih ediyor.

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Bilim insanlarının Covid-19 aşı tartışmasında ortaklaşan tezi şu: En kısa sürede nüfusun en az yüzde 50'si aşılanmalı.

İkincisi; aşının koruyuculuk özelliği 6 aydan uzun olmayabilir o nedenle “sürdürülebilir” bir aşı programına ihtiyaç var.

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Gelişmiş ülkeler aşı stoklamaya başladı.

Biontech&Pfizer (Amerika-Almanya), Moderna (Amerika) ve AstraZeneca (İngiltere) aşılarından 27 AB ülkesi gibi ABD de 700 milyon dozun üzerinde aşı sipariş etti. Rusya ve Çin de kendi aşılarını uyguluyor.

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Aşının lojistiğini kolaylaştırmanın, maliyetini düşürmenin, arz güvenliğini sağlamanın ve sürdürülebilirliğini sağlamanın en garantili yolu, üretimi ülkeye çekmek.

Bunun için Çin, Coronovac aşısı üretimi için Brezilya'yla; Rusya, Sputnik V aşısı üretimiçin Hindistan'la anlaştı.

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Türkiye'de Acıbadem Hastanesi ile yerli aşı üretim çalışmaları yapan, Cezayir'de de üretim tesisleri olan Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, aşı üretim ve dolum tesisi ruhsatı aldıklarını açıkladı.

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Barut, Moderna ve Biontech'in üst düzey yöneticileri ile temasa geçtiğini anlatıyor.

İngiltere'de Faz 3 denemeleri yapılan Fransız aşısı üretimi için de ön anlaşma yapmış. 20 milyon doz olan aşı üretim kapasitesinin 40 milyon doza çıkmasının mümkün olacağını söylüyor.

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Yerli aşı çalışmalarında önde giden Erciyes Üniversitesi (ERAGEM) Covid-19 aşı testinde Faz 2 (yüzlerce insanda deneme) aşamasına geldi. Tekirdağ'daki ilaç firması Koçak Farma ile üretim anlaşması yaptı.

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TÜBİTAK liderliğinde “Covid-19 Türkiye Platformu” çatısı altında sürdürülen 7 aşı çalışmasından 3'ü hayvan deneylerini tamamladı.

Acıbadem Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ercüment Ovalı; ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel çiftinin ortak aşı çalışması da Faz 1'e yaklaştı.

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Hangi Türk ilaç firmaları aşı üretimine talip oluyor sorusuna, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ilaç şirketi ziyaretlerini takip ederek yanıt bulabiliyoruz.

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Ziyaret edilen tesisleri sıralayayım: Türkiye'nin köklü ampul ve serum üreticisi Birgi Mefar hisseleri, 2011 yılında Londra merkezli yatırım fonu Ethemba Capital ve Stage Capital'e geçmişti.

Şirketin CEO'su Mehmet Faik Somer, uluslararası bir aşının üretim merkezlerinden biri olmak için görüşmeler yaptıklarını söylüyor.

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TÜSEB, USHAŞ ve TİTCK yetkililerinden oluşan Sağlık Bakanlığı heyetinin 10 Eylül'de Ankara'da ziyaret ettiği firma, 2010 yılında kurulan Turk İlaç ve Serum Sanayi kısa adıyla “Türk İlaç”…

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2018 yılında Ankara Kurumlar Vergisi rekortmeni olan Battal Holding'e bağlı kuruluşun adının başında “Turk” olan inşattan, plastiğe bir dizi şirketi var.

Grup 2017 yılında Tetadif adıyla difteri ve tetanoz aşısı geliştirdi.

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Grubun tek sloganı var: “Vatana hizmet borcumuzdur.”

Battal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal'ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilmiş resimleri şirket haberlerinde adeta gözümüze sokuluyor.

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Sektörün önde gelenleriyle yaptığım konuşmalardan anlıyorum ki; 2021'in ikinci çeyreğinden önce yerli aşının piyasaya çıkma olasılığı yok.

Erdoğan en geç “Nisan 2021'i işaret etmişti” ama bu aşı üretimi beton atmaya benzemiyor…