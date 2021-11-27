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Kız çocuğuna anne ve babası üzerinden sağlık yardımı

Ben ve eşim SSK emeklisiyiz. 1990 doğumlu kızımız şu an çalışmıyor. Evli de değil. Bu durumda bizim üzerimizden sağlık yardımı alabilir mi? Bülent Dağgeçen

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 35. maddesine göre, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, sigortalı üzerinden sağlık yardımı alabiliyorlardı.

Yine aynı Kanun'un 106. maddesine göre, yaşları ne olursa olsun evli olmayan ve sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya bunlardan aylık ya da gelir almayan kız çocukları, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kişi, dolayısıyla bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılıyordu.

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı SSGSS Kanunu'na göre, 1 Ekim 2008 tarihinde ilgili kanunlarına göre anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımı alan kız çocuklarının, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları ya da evlenmeleri durumunda anne veya babalarından dolayı sağlık hak sahiplikleri sona ermekte, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünü sona erdiren durumun ortadan kalkması halinde, yeniden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alabilmekteler.

Kızınız şu an 31 yaşında olmalı. Sağlık yardımı ile ilgili olarak bugüne kadar olan durumu hakkında bilgi vermemişsiniz. Kızınız 1 Ekim 2008 tarihinde bakmakla yükümlü olduğunuz kişi olarak sizin üzerinizden sağlık yardımı alıyor idiyse (1 Ekim 2008 tarihinde bekâr ve sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmıyor idiyse), yaş sınırı olmaksızın, durumunda değişiklik olana kadar (sigortalı bir işte çalışmadığı ve evlenmediği sürece) sizin üzerinizden sağlık yardımı almaya devam eder.

Durumunda değişiklik olduğunda (evlendiğinde ya da çalışmaya başladığında) sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenir. Durum değişikliğinin ortadan kalkması halinde, tekrar bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayılır ve yeniden sizin üzerinizden sağlık yardımı almaya başlar.

Yurtdışında yaşayan GSS'li sayılır mı?

Oğlum Mart 2016'da Türk asıllı Alman vatandaşı bir kızla evlenerek, oturma izni aldı ve Almanya'da yaşıyor. 2 çocuğu oldu, onlar da Alman vatandaşı. Kendisi bir arkadaşıyla ortak büfe çalıştırıyorlar. Tatil için yılda bir kez Türkiye'ye geliyorlar. Oğlumun 7.000 TL GSS prim borcu görünüyor. Gelir testi yaptırılmadı. Bu borcu ödemesi gerekir mi? Mehmet İçöz

5510 sayılı Kanun'un 60. maddesinde, ikametgâhı Türkiye'de olan kişilerden, maddede sayılan bentler dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşların 60/g kapsamında genel sağlık sigortalısı (GSS) sayılacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda, kişilerin GSS'li sayılabilmeleri için Türkiye'de ikamet etmeleri veya yabancı bir ülkeden sağlık yardımı hakkı bulunmaması, yurt dışında ikamet eden veya yabancı ülkeden sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olan kişilerin GSS'li sayılmamaları gerekiyor.

Oğlunuzun genel sağlık sigortalılığı Mart 2016'dan önce başlatılmış olmalı. Bu tarihten önce Adres Kayıt Sisteminde yerleşim yeri adresi Türkiye gözüktüğünden GSS tescili yapılmıştır. Yurtdışında yaşadığına ve yabancı ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunduğuna ilişkin belge ile başvuruda bulunarak tahakkuk ettirilen GSS primlerinin iptalini talep edebilir. Başvurusu üzerine, ikametini yurtdışına taşıdığı tarihten sonrasına ilişkin GSS prim borcunun silinmesi gerekir.