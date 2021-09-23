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Özdemir Bayraktar konuşsun

İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması var…

Tarım Teknolojileri Yarışması var…

Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması var…

Uçan Araba Tasarım Yarışması var…

Robotaksi var…

İlköğretim kategorisi var.

Lise kategorisi var.

Lisans ve lisansüstü kategorisi var.

Teknofest'den bahsediyorum; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden…

Öncüsü, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı/ T3…

Yani, Selçuk Bayraktar ve ağabeyi Haluk Bayraktar…

Mühendis Özdemir Bayraktar'ın oğulları…

Üçlü bir takım…

Özdemir Bayraktar, Erbakan'ın İTÜ'deki Milli Görüş ekibinden. Ki 1972'de mezun olunca Erbakan'ın İTÜ'den sınıf arkadaşı Motorlar Kürsüsü'nden Prof. Dr. İsmail Hakkı Öz'ün asistanlığını yaptı.

Gümüş Motor'u kuran Erbakan, Prof. Öz ile TMMOB'un düzenlediği 1962 Sanayi Kongresi tertip komitesinde yer aldı.

2 Şubat 1962 tarihinde İTÜ Taşkışla'da yapılan ilk Sanayi Kongresi'ni bugün kim hatırlıyor?

-Hidroelektrik Enerji Kaynaklarının Memleketin Endüstriyel Gelişmesindeki Etkileri…

-İnsan Gücünün Değerlendirilmesinde Ağır Endüstrinin Rolü…

-Yerli Motor Pompası ve Santrifüj Sanayi'nin Önemi…

-Türkiye'nin Maden Sanayi ve Demir-Çelik Sanayii'nin Yakın Geleceğine Toplu Bakış…

-Türkiye'de Milli Gelir Potansiyelinin Tespiti

Kimi konu başlıkları bunlar.

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin yerli “Devrim Otomobili” sembolüyle başlattığı milli sanayi arayışının ürünüydü bu çalışmalar…

Türkiye'yi sanayide kendine kul yapmak isteyen emperyalizm kuşatmasını aşma çabasıydı bunlar…

Türkiye, Devrim Otomobili'nden Teknofest'teki Uçan Araba Tasarım Yarışması'na uzanan hayli dikenli süreç yaşadı/yaşıyor…

75 YILDIR

İlk Sanayi Kongresi 28 Şubat 1962'de bitti. Sonra ne mi oldu?

Sanayide, İkinci Dünya Savaşı tahribatını yaşayan İtalya gibi Avrupa ülkelerin bugün fersah fersah altındayız!

Yetmiş yıl önce asker gönderdiğimiz açlık içindeki Güney Kore gibi Asya ülkelerinin bugün fersah fersah gerisindeyiz!

Asıl problemimiz, bu soruları sormamak…

Asıl problemimiz, bu sorulara gerçekçi yanıtlar verip yüzleşme yapmamak…

Çok partili hayata geçtiğimiz 75 yıldır, sandığa odaklı siyaset ülkeyi geriletti. Onca yılı “Gardırop Atatürkçülüğü” ile “Gardırop Müslümanlığı” çekişmesiyle boşa geçirttiler.

Bitmedi sorunların sebebini karşıt görüşte arama kolaycılığı.

Bitmedi kinimiz, hıncımız, intikam istediğimiz.

Örneğin: Teknofest/Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali haberlerini takip ederken aklıma eski iki Hava Kuvvetleri Komutanı geldi: Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç…

28 Şubat sebebiyle 89 yaşındaki Çörekçi ve 85 yaşındaki Kılıç bugün cezaevinde. 28 Şubat Davası'nın safsata olduğunu tekrar yazacak değilim.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı H. İbrahim Fırtına'nın “Alçalmadan Yükselenler” kitabını tekrar elime aldım. Kılıç diyor ki:

-“ABD'nin Sacramento şehrindeki (Hava Lojistik Merkezi'ndeki) bir astsubay bilmem ne parçasını yollamazsa bizim tayyare uçamıyordu.”

Kıbrıs Savaşı'ndan sonra Hava Kuvvetleri teknoloji hamleleri başlattı. Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) veya Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) gibi…

Bunların en yakın tanıklarından biri Özdemir Bayraktar.

DUDAK BÜKÜYOR

Televizyonlara sürekli Selçuk Bayraktar çıkarılıyor. Çıkarılsın kuşkusuz.

Ama babası Özdemir Bayraktar da çıkarılsın ekrana. Sorulsun:

-Milli Görüşçü olarak TSK ile çalışırken 28 Şubat'ta engellendiniz mi?

-Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç ile birlikte hava teknolojisi çalışmalarında nasıl iş birliği yaptınız?

-FETÖ kumpasından hapiste yatan komutanların defalarca ziyaretlerine, duruşmalarına niçin gittiniz?

-1986'da kurulan şirketiniz Baykar, bugüne kadar 400 SİHA-İHA yaptı ise bunda “ocu-bucu ayrımı” yapılmamasının katkısı oldu mu?

Evet sorunuz; insansız uçak ürettikleri İkitelli'deki fabrikanın duvarına büyükçe Atatürk'ün “İstikbal Göklerdedir” sözünü neden yazdırdı Özdemir Bayraktar?

Kılıç Paşa diyor ki; “Silahlanmamızla ilgili kararların hükümet programlarında çok sık değiştirilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Aksi halde gelişmelere ayak uydurmak zordur.” İşte bu sebeple 28 Şubat'ta Özdemir Bayraktar ile çalışmaya devam ettiler…

Seksen küsur yaşındaki komutanları hapse atan iktidar, “mahalle” kavgasından beslenenlerin oyuna gelmemelidir. Bu yapay ayrılıkların ülkeye yararı olmadığını kavramalıdır.

Dün “Gardırop Atatürkçülüğü” bugün “Gardırop Müslümanlığını” birliğe-beraberliğe engel oluyor.

Bu bilinmesine rağmen, “oy” kaygısı için bu yüzeysel siyaset 75 yıldır sürdürülüyor bu memlekette…

Ve bu sebeple kimileri “Öteki Mahalle” diye Teknofest'e dudak büküyor. Yazık.