Saldırıların amacı

Ne söyleyeceğimi sona bırakacağım. Çünkü:

Olayları/meseleleri “çözümleme”/“analitik okuma” açısından oldukça kısır bir dönemden geçiyoruz. Yazımın girişinde bazı olguları yazmazsam ne demek istediğimi tam anlatamayabilirim…

Yazı konum, gazeteci-politikacıların dayak yemesi!

Başlayabilirim:

Tarih: 14 Ekim 1973

12 Mart 1971 askeri darbesi ardından yapılan ilk seçimdi.

Askeri muhtıraya karşı çıkan CHP lideri Ecevit'in yıldızı parlıyordu.

Partisi kapatılınca yeni parti kuran Milli Görüş/Erbakan'ın yıldızı parlıyordu.

CHP, -1961'i saymazsak- çok partili döneme geçildiğinden beri ilk kez birinci parti oldu. Yüzde 33.3 oyla 185 milletvekili çıkardı.

Milli Selamet Partisi ilk kez katıldığı bir seçimden yüzde 11.8 oyla 48 milletvekilli çıkardı.

Ve:

Çoğu çevrelerin “olmaz” dediğini bu iki parti gerçekleştirdi. İki farklı uçta gösterilen CHP ve MSP “ittifak cephesi” inşa ederek, koalisyon hükümeti kurdu. (Parantez açmalıyım: Türkiye akrabalar ülkesidir; Gümüşhanevi Dergahı'nın kurucusu Ahmet Ziyaeddin'in eşi Havva Seher Hanım'ın yeğeni Fatma, Ecevit'in anneannesi idi! Ecevit ile Erbakan'ın yan yana gelmesini kamuoyuna “şaşıracak gelişme” diye gösterenlerin hedefi hep farklı oldu! Neyse.)

37'nci hükümet 26 Ocak 1974'te göreve başladı.

Önlerinde büyük zorlukları vardı:

Öncelik toplumsal iç barışı sağlamaya verildi. Kardeşlik ve sosyal adalete dayanan bir toplum düzeninin kurulması için 12 Mart 1971 askeri darbesiyle hapse atılanlara af çıkarıldı.61 bin olan cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 24 bine indi.

Sonra, hükümetin hedefi dış politika oldu…

ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ

-ABD, “haşhaş ekmeyeceksiniz” dedi; CHP-MSP koalisyon hükümeti dinlemedi.

-ABD, “Kıbrıs'a asker göndermeyeceksiniz” dedi; CHP-MSP koalisyon hükümeti dinlemedi.

Ardından… ABD, Türkiye'ye ambargo uygulama kararı aldı!

Türkiye'de 12 Mart 1971 askeri darbesini gerçekleştiren ABD'nin, millici-yurtsever bu hükümetten hiç hoşnut olmadığını bilmek için kâhin olmaya gerek yok…

Peki, ABD ne yapacaktı? Türkiye'deki rejimi nasıl değiştirecekti?

Sadece 1970'lere bakarsak:

ABD, Şili, Bolivya, Uruguay'da darbe yaptı.

ABD, El Salvador, Laos, Pakistan, Sudan, Yemen, Zaire, Nijerya vs. darbeler tertipledi.

ABD, Lübnan, Irak, Mısır, İran'ın iç işlerine müdahale etti.

ABD, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta darbeye göz yumdu.

ABD, Türkiye'deki 12 Mart 1971 askeri darbesinden yeteri kadar yararlanamadı. Darbe, tam bağımsızlık mücadelesi veren devrimci öğrencilerin tırpanla biçilmesi ile sınırlı kaldı. Bir de haşhaş ekimini yasaklattı. Fakat… ABD'nin köklü rejim-sistem dönüşümüne ihtiyaç vardı. Bunu öyle gerçekleştirmeliydi ki, kamuoyunun büyük desteğini almalıydı.

ABD/CIA kolları sıvadı:

Yıl, 1974.

CHP-MSP koalisyon hükümetinin kurulması ile başlayıp süren siyasi olaylarda yaşamını yitiren ilk 10 kişinin tümü solcu…

İlk 100 ölümden 76'sı sol, 24'ü sağ görüşlü…

Ölen ilk 1000 kişiden ise 721'i solcu, 279'u sağcı…

1974-1980 arasında toplam 5 bin 388 kişi öldürüldü. Bunlardan politik kimliği net olarak belirlenebilenlerin 2 bin 109'u sol, 1.286'sı sağ görüşlü…(ABD'nin darbe yaptırdığı Arjantin ve Şili gibi ülkelerde de sol-sağ ölüm istatistikleri benzerdir!)

12 Eylül 1980 askeri darbesine vesile edilen bu ölümler-cinayetler bize neyi gösteriyor?

“EFENDİ KALIBI”

Gelelim ana konumuza:

“Emperyalizm”, “yurtseverlik”, “iç barış”, “aynı gemideyiz” sözlerini dilinden düşürmeyen mevcut iktidar döneminde, kamuoyunda infial uyandıran gazeteci ve politikacılara yönelik saldırıların gerçekleşmesi bir çelişki değil mi?

Saldırılar kişisel mi? Yoksa dayakların toplumsal ayrışmayı körükleyen/ iç barışı bozmayı hedefleyen amacı mı var?

Pataklama ile başlayan olayların cinayetlerden, şehir çatışmalarına kısa zamanda nasıl dönüştüğünü yaşamadık mı? Yaşadık 1970'lerde…

Ulusal pazarı darmadağın eden neoliberalizmin azgın döneminde “efendi kalıbına” sokulanların, neoliberalizmin çöküşü ile saldırganlaşması arasında nasıl bağ var? Tersi olması gerekmiyor muydu?

Veya:

Mevcut iktidarın ABD/Batı ile “kavgaya” başlamasıyla, Türkiye'de gazetecilere- siyasetçilere saldırıların başlaması arasında nasıl bağ var? Kimilerinin maksadı “gemiyi” batıracak “delikler” açmak mı?

1974'de başlayıp 1980'de biten karanlık süreç tekrar mı “sahneye” konuyor?

Kuklaları oynatan ip, kimin/kimlerin elinde belli değil mi? Amaçları istikrarsızlık değil mi?

İktidarın meseleye makro/geniş açıdan bakması gerekmiyor mu? Saldırılara neden göz yumuyor? Sahiden anlamıyor mu?