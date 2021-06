Tehdit etmeyin

Yapmayınız… Etmeyiniz.

Her tartışmayı kavgaya dönüştürmeyiniz.

Her tartışmayı adliyeye/yargıya taşıma tehdidinde bulunmayınız.

Her soru soranı “aşı düşmanı” diye yaftalamayınız.

Aşı karşıtlığı, aşıların tümünü reddetmektir. Oysa. Aşıda uygulanan “benzer benzeri tedavi eder/ bir insanı hasta eden onu iyileştirir” anlayışı binlerce yıllık kadim bilgidir.

COV 19 aşıları gibi kafasında tereddütler/ endişeler olan insanları “aşı karşıtı” ilan etmekten vazgeçin. Bunu tv'lere çıkan şöhretli doktorlar ve bunların etkisindeki (okuma-araştırma yapmayan) gazeteciler yapıyor. Salt kendilerine inanılmasını istiyorlar!

“Yine kızacaklar” başlıklı yazımda COV 19 virüsüyle ilgili, “salt aşılardan bahsediliyor, ilaçlar neden gündeme getirilmiyor” diye sordum, örnekler verdim. (8 Haziran 2021)

“Researchs and Reviews” adlı blog yazarı Ertuğrul Yıldırım mail gönderdi:

-“Sizden ricamız madem bu konuya değindiniz, bari sizin bu COVID-19 sonrası binlerce ölüm ve yaralanmaların da haberini, yazısını paylaşmanızdır. Bunu yaptığınızda, yazınızda belirttiğiniz gibi sizi gerçekten ‘aşı düşmanı' ilan dahi edebilirler. Tabii korkmuyorsanız o zaman başka:) Karar sizin Sayın Soner Yalçın…”

“Acil kullanım onayı” ile COV 19 aşıları konusunda insanlar üzerinde öyle baskı kurdular ki; Ertuğrul Bey de “korkmuyorsanız yazın” diyor…

BATI KAYITLARI

VAERS…

“Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemi”…

Aşı sonrası meydana gelen olumsuz olaylar- zararlı yan etkiler hakkında bilgi toplayan gözetim programı…

ABD'de bu programı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri/CDC ile Gıda ve İlaç Dairesi/FDA kurumları ortak yürütüyor.

Program 1986 yılından beri var, VAERS, 1990 yılında oluşturuldu. ABD'de 1976'daki aşı mağdurlarının açtığı davalar yıllar sonra sonuçlanmaya başladı; insanlar büyük miktarda tazminatlar kazandı. Bunun sonucu Başkan Ronald Reagan, “Millî Çocuk Aşısı Zararı Kanunu” (National Childhood Vaccine Injury Act NCVIA) çıkardı; zarar görenlerin aşı firmalarına dava açmaları yasaklandı! Fakat…

Ulusal Aşı Yaralanması Tazminat Programı (VICP), kişilerin tazminat için dilekçe vermelerine izin verdi. VICP'ye 20 bin 728 dilekçe verildi. Kurum 4.1 milyar dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Konuyu dağıtmayayım…

Peki…

ABD'de COV 19 aşılarından sonra VAERS kayıtlarına bildirilen ölüm sayısı kaç?

14 Aralık 2020'den 13 Haziran 2021 gününe kadar COV 19 aşı olduktan sonra ölenlerin sayısı 5 bin 208 oldu! (Bu sayı Avrupa EudraVigilance veri tabanına göre 10 bin 570!)

Resmi sağlık kurumlarının açıklamalarına göre, bu ölümler aşılarla bağlantılı değil; “altta yatan bir sebep” deniyor.

Neydi o sebep; “hastaydılar!”

Bakınız:

–“Hastalık yoktur, hasta vardır” der tamamlayıcı tıp…

Yani… İnsan bedenleri, benzer/ mekanik robot değildir.

Aşı olsun, ilaç olsun bedene sokulan vücudun doğal denge durumunu mutlak bozar; ve her vücut aynı tepkiyi vermez. (Ki zorunlu hallerde alınmayacakları anlamına gelmez. Her yazıda ‘yanlış anlaşılmasın' diye bu tür not yazmaktan usandım artık!)

Hasta insanın bağışıklığını düşürmek doğru mu?

TÜRKİYE'DE YOK

İnsanları ikna etmek zorundasınız…

Aşı olduktan sonra yakınlarını kaybedenlerin sosyal medyadaki yazdıklarını kimse okumuyor mu?

Batı ülkeleri hangi aşı sonrası, hangi ölümlerin olduğunu tek tek kayıt altına alıyor. Ama ülkemizde COV 19 aşılamasından sonra hayatını kaybeden insanlar olup olmadığına dair resmi bilgi yok. Sadece… Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde, “Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır” diyor.

Batı'da ölümlerin aşılar yüzünden olup olmadığı tartışılıyor; bizde tek söz edilmiyor.

Uzatmak istemiyorum.

Daha yeni bilinen/öğrenilen COV 19 virüsü (ki mutantları da çıktı) hakkında kesin konuşmak ne kadar doğru?

Örneğin, “mRNA teknolojisi” ile üretilen aşıların harekete geçirdiği “spike proteinin” belli zamandan sonra (mesela beyinde) neye yol açacağı bugünden muamma deniyor; “yanıtını 5-10 yıl sonra alacağız.”

Kimseyi korkutmak istemiyorum ama “aşı hayat kurtarır” sloganı atmak kimilerini tatmin etmiyor. İnsanlar uzun vadede olabilecek kalıtsal etkiler konusunda aydınlanmak istiyor.

İnsanlara bilgi verin slogan atmayın…

Hele hiç tehdit etmeyin!