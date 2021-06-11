Dört dörtlük çöküş!

Siyasal iktidar, 19 yılda eğitim sisteminde irili ufaklı yüzlerce değişiklik yaptı. Toplumun önüne her değişiklik ‘reform' diye çıkarıldı. Reform neydi? Fransızca kökenli ıslah etme yani yenilikti, 16. yüzyılda imtiyazlı sınıfların sonunu getirendi. Dini kullanan, açgözlü, bağnaz ruhban sınıfı, saraylı soylular ve siyasetçiler şatafatlı lükslerine, tanrıyı kalkan yapacak kadar pervasızdı. Katolik Kilisesi, aşırı zenginleşmiş, ahlaki yozlaşmada sınır tanımıyordu. Günahların affı için parayla endüljans yani göz yumma belgelerini, yoksul halka peynir-ekmek gibi satıp, din bezirganlığı yapılıyordu. Papa, kardinaller, piskoposlar, papazlar, saraylılar, siyasetçiler ve yoksul halk…

SOYSUZ SOYLULAR

Teolog yani İlahiyatçı Martin Luther, ‘yeter artık' diyecekti. Almanya'daki Wittenberg Sarayı'nın kapısına 95 maddelik bir bildiri astı. Papa ve para gücüyle şımaran din adamları ve soysuz soylulara karşı halk uyandırılmalıydı. Tanrı ile kul arasına girilemeyeceği ‘Din, din, din…' diye tutturanların, asıl derdinin ‘Para, para, para…' olduğu yüksek sesle haykırıldı. Vatikan, Luther'i aforoz edip dinden çıkarsa da yalanlar, gerçekler karşısında yıkılacaktı. Kıta Avrupası'nda yoksul halk artık gözünü açacaktı. Mezhepsel ayrım, üstünler sınıfı, cinsiyetçilik ve dini değerlerin kullanımına karşı protesto temelli protestanlık ortaya çıktı. AKP'nin eğitim reformları (!) 504 yıl önce halkın ayaklandığı ayrıcalıklı sınıfları geri getirdi.

PİNOKYO'NUN BURNU

Türkiye'de bu sınıflaşmanın temeli 9 yıl önce 11 Nisan 2012'de atıldı. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, 6287 sayılı yasa için Meclis'te toplandığında, dönemin Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, çok geç katıldı. CHP Milletvekili Ali Haydar Öner, ‘Kanal, kanal dolaşıp velilerimizi ve çocuklarımızı yanıltıyorsun. Dikkat et, adın Pinokyo'ya çıkmasın” deyince kıyamet koptu. ‘Burnun uzuyor', ‘Yalancı', ‘Sensin yalancı', ‘Terbiyesiz', ‘Sensin terbiyesiz' diye kavga dövüş, eğitim sistemi AKP'nin oylarıyla değişti. Türkiye'nin demokratikleşip çocuklara çok iyi gelecek kurulacağını anlatan Dinçer, yasadan 10 ay sonra koltuğunu Nabi Avcı'ya bıraktı.

MONOBLOK YALAN

Nabi Avcı, 4+4+4'ün fikir babasıydı. ‘8 yıllık kesintisiz eğitime niye karşı çıkıyoruz?' diye sorup, ‘Çünkü çocukların tamamını monoblok (tek gövde) bir eğitime sokup tek kulvarda koşturmak istemiyoruz. Biliyoruz ki, her çocuğun farklı yetenekleri var. Çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıp ortaokul ve lisede yeteneklerine göre eğitim almasının önünü açıyoruz. Bazı çocuklar hızlı, bazıları geç öğrenir. Çocukların, farklılıklarını öne çıkaracağız” diye anlattı. Sistem farklılıkları ortaya çıkardı mı? inceleyelim. Geçen hafta yapılan 2021 LGS'ye zor matematik soruları damga vurdu. Oysa 2020 LGS'de de matematik testi doğru çözme ortalaması 20 soruda 4.89'du.

BEŞ PARA ETMEZ

MEB doğruları açıklayıp yanlışlar doğruları götürünce ortaya çıkan net sayısını gizliyor. Türkiye'nin 20 matematik sorusunda net çözme ortalaması 2.52'ye indi. Matematikte 8 soruya çocuklar hiç dokunmuyor, 7'sini yanlış çözüyor. Matematik böyle diğerleri farklı mı? Türkçe'de 20 soruda net sayısı 3.6 iken Fen'de 7.7'de kaldı. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'ü, ‘Öğrenilmesin' diye 8. sınıfta yani sınav senesi müfredata alsalar da 10 sorudan 3.6 net çıkarıldı. İktidarın, ‘dindar nesil' hayali de sınavlarda yıkıldı. Din Kültürü'nde 10 sorudan 5.3'ü doğru çözülebiliyor. Sınavdaki 90 sorudan yüzde 72'si hiç çözülmüyor. Sistem, yarıştırdığı 1.2 milyon çocuktan 1 milyonunu “Beş para etmezsin” dayağıyla eliyor.

KARTVİZİTİ PORSCHE

Liseler ne halde? 2.5 milyon öğrenci 2 hafta sonra üniversite sınavına girecek. Sınavda ilk aşama TYT'de geçen yıl 120 sorudan 30.3'ü çözülebildi. Soruların yüzde 75'i çözülemedi. 2.3 milyon gençten 1.3 milyonunu sistem, “Senden bir halt olmaz” diye eledi. 40 matematik sorusundan, doğru ortalaması 6'da kaldı. 12 yıllık eğitim çocukları bozuk para gibi harcarken bozuk para sayabilecek kadar matematik öğretebiliyor. Ana dilimiz Türkçe'de bile 40 sorudan doğru ortalaması 14'te kaldı. Rüşvet, yolsuzluk, adam kayırmacılık, bırakın matematik öğrenilmesini çocukların eğitime inancını yıkıp, ahlaki değerleri de dinamitledi. 4+4+4 ucubesinde kim kazandı? Ferrarisini, Porschesini kartvizit yapanlar! AKP'nin 9 yıl önce idealize ettiği 4+4+4 Eğitim Reformu (!) balya balya paralar ve günah işleme özgürlüğü karşısında dört dörtlük çöktü.