İstanbul Üniversitesi’nde sakatat skandalı!..

İstanbul'un fethinden bir gün sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 30 Mayıs 1453'te dünyanın en eski yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi kuruldu. Şimdilerde bir yandan CERN'deki büyük hadron çarpışmasında 4 büyük deneyden 3'ünde yer alma gururu yaşarken, diğer yanda 568 yıllık tarihinde görülmemiş, ‘ihaleye fesat, adam kayırma, rüşvet, enişteye, kuzene hatta yöneticilerin kendi şirketlerine ihale, ölümle tehdit, yasak aşk iftirası, sahte seks kaseti şantajları, bilişim amaçlı ev soygunu ve ölümle tehdit' iddialarıyla çalkalanıyor. Soruşturmalar, sürgünler, koruma ve uzaklaştırma kararları birbirini izliyor.

TUZ KOKMUŞ

Olaylar; Cumhurbaşkanlığından Sayıştay'a, YÖK'ten cumhuriyet savcılıklarına, rektörlükten, mahkemelere, karakollara kadar düştü. 70 bin öğrencisi, 10 bin akademisyeni olan İ.Ü'de yaşananlar, ‘tuz kokmuş' dedirtti. İddialar içinde, Sayıştay'ın tespit ettiği ‘et hırsızlığı' da var. Yemekhaneye gizlice sokulan sakatata beyaz et karıştırılıp, köfte yapıldığına dair gıda mühendisi, aşçı ve memurlar tutanak tutmuş. Sır gibi saklanan kaçak et fotoğrafları da, dosyaya girdi. İddiaların merkezinde ihaleye yetkili İ.Ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) var. Skandalları, ihbar eden isim ise Y.Ö. adlı bir kadın memur…

DEVLETİN BEKÇİSİ

Memur Y.Ö. kim mi? Batmanlılar. İşçi babası, 2 yaşındayken ölmüş. Annesi, 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumu'na vermiş. Diyarbakır, Bitlis, Kilis'de yurtlarda büyümüş. 18'inde devlet memuru olarak atanmış. 19 yıllık memuriyetinin, 11 yılı İ.Ü'de geçmiş. Yolsuzluğu ihbar ettiği dilekçesine, “Devlet, benim babam. Yolsuzluklara karşı dilsiz şeytan olmayacağım” diye başlayan Y. Ö., belge, tutanak ve kanıtlara rağmen işlem yapmayan rektörlüğü de, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK Denetleme Kurulu'na şikayet etmiş. “Kol kırılır, yen içinde kalır” telkinine uyup susmayınca, son 8 ayda Avcılar'dan Kadıköy'e 7 kez sürülmüş.

ENİŞTE KAYINÇO AŞ

“Sakatat ve et çalmayla ilgili mahkemede yolsuzluğu kanıtlanan firmaya İ.Ü'nün yemek ihalesi niye hâlâ ısrarla veriliyor?” sorusu Rektör Mahmut Ak tarafından, “Sizi ilgilendirmeyen ihalelerle ilgili sorularınız cevaplanmayacak” diye yanıtlanmış. İhbarlarına eklediği belgeler için ‘ticari sır' ifşa ettiği gerekçesiyle, maaş kesim cezası verilmiş. Yolsuzlukla suçladığı SKS Daire Başkanı Y.P. ve SKS Koordinatörü F.A.'yı bu iddialar zora sokmuş. Çünkü mevzuatta, ‘SKS Koordinatörü' diye bir görev yok. KHK'lı bir işçi olan F.A., uydurma görevle SKS'de ikinci adam olmuş. Memur Y.Ö. “Ticari sicilde F.A.'nın adına kayıtlı şirketi 5 yılda kaç ihale aldı? Y.P'nin teyzesinin oğluna ait E.H. adlı firma…” dedikçe, kızmışlar.

ÖLÜMLE TEHDİT

Başkan Y.P., ‘Dilekçeleri çek, olayı kapat' derken, F.A., ‘Seni öldüreceğim' diye tehdit edince, olaya savcılığa intikal etmiş. Memur Y. Ö.'nün evine giren bir ‘hırsız' masadaki paralara dokunmayıp, cep telefonu ve bilgisayarını çalmış. Savcılık, ‘Bu olay bilişim hırsızlığı' demiş. Y.Ö., şüphelendiği yöneticileri Y.P. ve F.A.'yı, ‘Can güvenliği' gerekçesiyle şikayet edince, Bakırköy 1. Aile Mahkemesi iki yönetici hakkında Y.Ö.'ye 2 ay yaklaşmama cezası vermiş. Bitti mi? Hayır… Memur Y.Ö. ile Spor Kulübü Başkanı H.Ö. arasında yasak aşk iddiasıyla perde arkasından 7 saniyelik görüntü çekilip, yayılmış. Savcılık ve rektörlük soruşturmasında onlar aklanırken, 2 memur kumpastan ceza almış.

GÖRMEDİM-DUYMADIM

İddialarla ilgili aradığım Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, sorularımızı cevaplaması için Genel Sekreter Metin Küçük'ü görevlendirdi. Küçük, “Memurlar arası küçük anlaşmazlıklar” diyerek, geçiştirmek istedi. Sakatat konusunu duymadığını, F.A.'yı tanımadığını hatta İ.Ü.'nün yemek ihalesini kimin kazandığını bile bilmediğini söyledi. Verdiği cevaplara ikna olmadığımı belirtip, düşünmesi için zaman verdim. İkinci kez aradığında bu kez F.A.'nın şirketinin birkaç ihale aldığını, sakatat iddiasını araştıracağını, tutanak ve fotoğraflara bakmadığını, et hırsızlığının doğru olduğunu, zimmet çıktığını, soruşturma ve yargılamaların sürdüğünü söyledi. Devlet babasını korumaya çabalayan Memur Y.Ö. mü? Devlet babanın, tahsis ettiği yakın korumalarla başı dik geziyor…