Trabzonspor sezonu bitirmiş

TRABZONSPOR, Erzurumspor deplasmanında galibiyeti hak edecek bir performans ortaya koyamadı. Bunun 3 önemli nedeni var.

1- Teknik direktör, takımını zihinsel, fiziksel ve taktiksel anlamda müsabakaya hazırlar. Trabzonspor'da ise özellikle Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra görüyoruz ki ligi bitirmiş, hedefsiz, amaçsız, artık “Şu lig bitse de tatile çıksak” diyen, mahalle ya da hazırlık maçı oynar gibi bir takım görmekteyiz. Abdullah Hoca buna asla müsaade etmemeli, sporculara her maç şampiyonluk maçıymış gibi hazırlamalı. Ancak hoca gelecek sezonun planını yapsa bile daha 11 hafta varken bu durumu takıma hissettirmemeli. Aksi durumda takım tam kapasiteyle oynayamaz. Sonuçlar da kötü olur.

2- Trabzonspor, sezon başı yapmış olduğu yanlış transferlerin bedelini ödemekte. Marlon, Baker, Flavio, Afobe, Djaniny gibi yanlış transferlerle Trabzon'un şampiyonluğa oynayamayacağı kesindi. Devre arasında alınan Yunus Mallı ise çok güçsüz ve zayıf, yani bu takımın oyuncusu değil. Bir sürü genç oyuncu varken Yunus ile Bakasetas'ın yan yana oynaması son derece yanlış. Yani bu transferlerin hepsi çok ve onlardan nasıl kurtulacak bilmiyorum.

3- Trabzon'un santrforu yok. Forvet hattı ukala, ne oyun ne de taktik disiplini var. Ekuban kafasına göre oynayıp çok sayıda top kaybediyor. Djaniny de santrfor değil. Nwakaeme de çok formsuz.