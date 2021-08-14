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Turizm Bakanı’nın kardeşi cezaevine girebilir!..

Hiç de hak etmediği ekonomik krizin pençesindeki güzel ülkemiz, zorlu bir süreçten geçiyor. Krizin üstüne gelen salgının da etkisiyle, bir avuç şanslı azınlık dışında kalan toplumun hemen her kesimi krizden payına düşeni alıyor. Kepenkler kapanıyor, şirketler batıyor, çalışanlar büyük mağduriyetler yaşıyor.

Ama her batışın aynı olmadığı gözleniyor.

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Tıpkı şimdi aktörleri ve içeriğiyle anlatacağım düşündürücü batışta olduğu gibi…

Olayımızın baş aktörü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendisi gibi iş insanı olan ikiz kardeşi Ali Murat Ersoy.

Bana ulaşan belgelere göre; Ali Murat Ersoy'un sahibi bulunduğu havayolu şirketi Atlasjet, kendisine hizmet veren bir şirketten milyonlarca liralık mal ve hizmet satın alıyor. Bu alışveriş karşılığında alacaklı şirkete dört adet çek veriyor. Çeklerin ödeme günü geldiğinde bankalarda karşılığının olmadığı görülüyor. Alacaklı şirket de çeklere “karşılıksız” kaşesi vurdurarak konuyu yargıya taşıyor.

Çeklerin karşılıksız çıktığı tarih: 12.02.2020.

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Elimdeki mahkeme kararlarına göre; Atlasjet yetkilisi Ali Murat Ersoy hakkında dört ayrı ceza davası açılıyor. Ersoy bu dört davadan da mahkum oluyor. Mahkemedeki savunmasında “Şirketinin devam eden bir iflas davası bulunduğunu, ama iflasın sebebini bilmediğini” söylüyor.

İşte gariplik de burada başlıyor. Çünkü şirket sahibi Ali Murat Ersoy'un sebebini bilmediğini iddia ettiği iflas davasını, Atlasjet'in kendi kendisine açtığı anlaşılıyor!..

Üstelik mahkemenin tensip tutanağına göre iflas davası, yukarıda bahsettiğim dört adet çekin bankadan ödenmediği tarihle aynı gün, yani 12.02.2020 tarihinde açılıyor!..

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İddiaya göre; dosyadaki bir diğer tuhaflık ise, sanık olarak yargılanan Ali Murat Ersoy'un ikametinin İstanbul'un bir ilçesinde görülüyor olması.

Oysa Ali Murat Ersoy belirtilen ilçede değil, gerçekte Boğaz kenarındaki bir villada oturuyor.

Ama mahkemeye sıradan bir adres bilgisi veriyor!..

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Mahkeme, Atlasjet yetkilisi Ali Murat Ersoy'u karşılıksız çıkan çeklerin bedeli kadar adli para cezası ödemeye mahkum ediyor.

Ayrıca kararda, hüküm kesinleştiğinde ve bu paraların ödenmemesi halinde cezanın para cezası olmaktan çıkacağı ve doğrudan hapis cezasına çevrileceği belirtiliyor.

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Sevgili okurlarım,

Atlasjet'in yaklaşık 2 bin çalışanı, iki yıla yakın bir süredir maaşlarını alamıyor. Çalışanlar toplamda 50 milyon lira civarındaki haklarının ödenmemesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor.

Atlasjet çalışanları evlerine ekmek götüremezken, Ali Murat Ersoy'un küs olduğu ikiz kardeşi Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a ait Antalya'daki ultra lüks Maxx Royal Kiriş Oteli'nde konaklayan 2 kişi, en ucuz odaya 4 gün için 53 bin lira ödüyor. (Bu fiyata yemekler de dahil bulunuyor.)

Bakalım ekonomideki gidişat karşımıza daha ne gibi düşündürücü olaylar çıkaracak?