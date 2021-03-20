Türkiye bunu da gördü: 1 maske=4 kg. patates

CHP'nin bir “Süpermen”i var:

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer…

Önceki gün yoğun kar yağışına rağmen 1 ilçe, 3 kasaba ve 5 köy dolaşarak, plansız tarım politikaları ve ithalatçı anlayış nedeniyle, patates üreticisinin içine sürüklendiği çaresizliği yerinde tespit edip, dertlere derman olmaya çalıştı.

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Biliyorsunuz Niğde, ülkemizde patatesin en çok üretildiği kentlerimizden biri, hatta patatesin başkenti…

Ancak Niğdeli patates üreticisi perişan olmuş durumda.

Zira 4 kilo patates karşılığında eline geçen parayla sadece bir maske alabiliyor!..

Evet, 4 kilo patates, bir maske ediyor!..

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Gürer'in tespitlerine göre; halen depolarda 500 bin tona yakın patates bulunuyor. Üretici depodan çıkarma maliyetinden kurtulmak için, kilo başına 1 liraya mal olan patatesi, boyutuna göre 30 kuruşa bile satmaya razı oluyor, ama alan çıkmıyor!..

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Bu durumda alım için devreye Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) girmesi gerekiyor.

Gürer'e dert yanan çiftçiler, “Onca emekle ürettiğimiz ürünlerimiz depoda kaldı. İktidar yalvarmamıza rağmen bugüne kadar derdimizi dinlemedi. Taleplerimize kulaklar tıkandı. Geldiğimiz noktada, ürünlerimiz artık depolarda çürümeye yüz tuttu” diyorlar.

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Gürer, patates yüklemesi yapılan bir depoda buluştuğu üreticilere bir dokunduğunda bin ah işitiyor:

“Çaresizlikten patateslerimi 30 kuruşa sattım. Ancak alıcı, tek tek inceleyip seçiyor. Bu sırada üçte birini ıskartaya çıkarıyor. Öylesine perişanız ki; elde kalan patatesi hayvan yemi yapmak zorunda kalacağız. İktidar haykırışımızı duymuyor. Borçlarımız katlanarak büyüyor. Mecburen ürünler Ankara'ya gidiyor. Zira depoda kalsa çürüyecek, depo temizleme bedeli daha külfetli olacak! Bırakın maliyeti, depoda şu an çalışan işçilerin parasını karşılayamaz haldeyiz. Çok zor durumdayız. Tüccar ürünümüzü 90 kuruşa almış olsa, böylesine ağır bir mağduriyeti yaşamazdık!..”

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Gün boyu üreticilerle konuşan “Süpermen” vekil, son çare olarak TMO'ya şu çağrıda bulunuyor:

“Ülkemizde 71 ilde patates yetiştiriliyor. 20 yıl öncesine göre rekoltede 1.5 milyon tona yakın düşüş gözleniyor. Bu süreçte nüfusun 30 milyon artmış olmasına karşın, halen 5 milyon ton civarında patates üretiliyor. Taze olarak tüketildiği gibi, dondurulmuş ve işlenmiş olarak da uzun süre korunup, katma değerle yurt dışına satma imkanı bulunuyor. Kentimizde ise yılda ortalama 800 bin ton patates üretiliyor. Bir aya kadar turfanda patates çıkacak. Oysa 2020 yılı ürünü depoda duruyor. Bu durumda iktidar, üreticinin feryadına kulak verip TMO'nun ve Tarım Kredi Kooperatifi'nin bir an önce depolardaki patatesi almasını sağlamalı. Çünkü plansız tarım politikalarının mağduru olan üretici kan ağlıyor. TMO en azından maliyetine yakın bir fiyata alım yaparak üreticiye sahip çıkmalı. 2020 yılı mayıs ayında Mısır'dan patates ithal edenTarım Bakanlığı, depoda kalan patates için çözüm üretmek zorunda!..”

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CHP'nin durmak yorulmak bilmeyen, hemen her gün soru önergeleri veren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in bu çağrısına iktidarın cevap vermesi gerekiyor.

Geçenlerde Marmara bölgesinde geniş çaplı bir araştırma yapan değerli ekonomist Emin Çapa ise, köylerde borçsuz üreticiye rastlayamadığını söylüyor.

Daha da acısı, çaresiz kalan köylülerin borçlarını kapatabilmek için tarlalarını, hatta onlar için her şey anlamına gelen baba evlerini bile yok pahasına satmak zorunda kaldıklarını gözlemlediğini belirtiyor.

Çapa “Köylünün baba evini sattığına ilk kez tanık oldum” diyor.