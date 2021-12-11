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‘Orta Sayfa’ güzel gidiyor

Sevgili okuyucularım, ‘Orta Sayfa' 4 hafta evvel cuma akşamı FOX ekranında başladı. Yıllardır haber mutfağının patronluğunu ve hocalığını yapan Doğan Şentürk, Fatih Portakal, Selçuk Tepeli, İsmail Küçükkaya, Gülbin Tosun, Merve Yıldırım, İlker Karagöz, Nazlı Tolga gibi ülkemizin en önemli spikerlerini yetiştirdi.

Duayen hoca 14 yıldır FOX Haber Genel Yayın Yönetmenliğini yaparken, reytinglerde açık ara birinci olarak yıllardır mükemmel bir performans yakaladı. Şimdilerde ise ‘Orta Sayfa' ile yeni bir ekran sayfası açmış oldu. Moderatörlüğünü yaptığı programın yorumcuları ise Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek Murat Yetkin ve Çiğdem Toker. Çok güzel reytinglerle başlayan program ilk 4 haftasında özellikle (abc-1 20 plus) yani reklam verenin en çok önemsediği kulvarda ve (ab) kategorilerde önemli başarı yakalayarak, seyirciden tam not aldı. İlk kez TV tarihinde, agresif intiba bırakmadan, tartışmadan, herkes kendi fikrini beyan ederek, çok önemli reytingler almayı bildi.

Böylelikle formata da bir yenilik gelmiş oldu. Televizyonculuk inisiyatifini Doğan hoca sürdürerek gelecek günlerde daha çok reytingler almayı bilecektir.

Rotamızı gündüz kuşağına çevirecek olursak reyting listesinde Esra Erol'un önemli işler yaptığını görebiliyoruz. Haber önünde muhteşem bir performans yakalayan Esra Erol sıralamada dizileri de geçerek ikinciliğe oturmuş vaziyette. Yılların tecrübeli ismi ekran ışığını iyi kullanarak başarıdan başarıya koşuyor.

Pazar akşamları yayınlanan ‘Yargı' dizisi ise tam bir senaryo zenginliği yaşıyor. Özellikle hedef kitle analizlerinde, tüm kategorilerin izlediği dizi, önemli reytingler almaya devam ediyor. ‘Teşkilat' ve ‘Yargı' dizileri arasında çekişmeli bir o kadar rekabet dolu senaryoların, önümüzdeki günlerde geleceği aşikardır. Haftanın 7 akşamı diziler arasında reyting mücadelesinden inşallah izleyici kârlı çıkar. Zirve mevcudiyeti bulunan diziler akordeonun sesi gibi tok giderken yeni başlayan birkaç dizi iyi sinyaller vermiyor.

Spor ekranında tabii ki en çok konuşulan konu, Beşiktaş'ın efsane kaptanı gecen yılın ise çifte şampiyon hocası Sergen Yalçın'ın istifası. Bu yıl hem ligde hem de Avrupa'da tam bir fiyasko yaşayan Beşiktaş'ta beklenilen oldu ve Sergen Yalçın istifa etti. Yani gerçekten inanılması zor! Son 20 yılın en başarılı sezonunu geçir, bir sezonda 2 şampiyonluk yaşa, sonrada 4 ayda yaşanılan kötü sonuçlardan dolayı takıma veda etmek. Yaşam tarlasının en acısı da bu işte… Sevgi ile kalın.