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Işıklı yaşamlar

-En kötü boşluk yalnızlıktır.-

İnsan aydınlığa gözünü açar. Doğumun ilk gerçeği budur. Yaşamın değişik evrelerinde hep ışığa koşarız. Karanlık bizim için sorunlu, zaman dilimini anlatır. Ayrıca karışıklıkların ortamı olarak vurgulanır. Güneşten, aydan, yıldızlardan sözedilmesi, gökyüzünün engin açılımı, mavi rengi, uçan kuşlarla süslenen görünümü içindir. Yaşamımızı çekilebilir kılmaktan öte anılır kılan oluşumlar belleklerimizin zenginliğine bağlı olarak yinelenir. Gerçekte yaşamı anlamlı ve değerli kılan yaşananlar, yapılanlar, başarılanlar, kotarılanlardır. Yapıcılık, yaratıcılık, katılım sıcaklığı bunların başında gelir.x

Yaşam öykülerini yakından bildiklerim arasında örnek gösterileceklerden biri de İnşaat Yüksek Mühendisi EROL TUNCER'dir.1961-1970 yıllarında T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü‘nde Şantiye Şefi, Yapım Şefi, Bölge Müdürü ve Daire Başkanı olarak çalıştıktan sonra 1971-1973 yılların da Âfet İşleri Genel Müdürlüğü yapmıştır.14 Ekim 1973 seçimlerinde CHP'den Gümüşhane Milletvekili seçilmiş, 1977'de İmar ve İskân Bakanı olarak hükümette yer almıştır. Siyasal etkinliklerde, katıldığı toplantılarda bilgisi ve deneyimlerimlerini içeren etkili konuşmalarıyla yararını sürdürmektedir. Günümüzde konuşmaları ve dostluk ilişkileriyle aranan, yararlanılan bir aydın olarak sevilip sayılmaktadır. Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV) yayınları arasında yer alan “ANILARIM” adlı kitabı yaşam öyküsünün ayrıntılı bir kaynağıdır (660 sayfa).

Deneyimler, ilişkiler, başarılar, olumlu ve olumsuz sonuçlarla devingenliğini sürdüren yaşam, varlığımızın yazgı sürecidir. Kişiliklerinin seçkinliği ve başarılarının kazandırdıkları ile örnek olanlar toplumsal varlığımızın gücü ve değerleridir. Bu nedenle EROL TUNCER'i yazıyorum. Gençlerimize ışık tutarak yararlı olmak görevimizdir.

Aynı amaçla aynı doğrultuda adından sözetemek istediğim seçkin kişi, emekli diplomat, ressam ve yazar DAVER DARENDE'dir. Cumhuriyet gazetesinde sık sık yayımlanan yazıları, açtığı sergilerde beğeniyle izlenen tablolarıyla siyaset, kültür ve sanat yaşamımızda önemli bir yeri olan Daver DARENDE, ilişkilerindeki içtenlik ve saygılı duruşuyla da ilgiyle karşılanmaktadır. Sanatçı yanının ustalığı kadar dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde özenli davranışı kişiliğinin nitelik üstünlüğüne bağlanmaktadır. Davranışlarındaki incelik, konuşmalarındaki yalınlık ve sıcaklık, arayışlarındaki duyarlık örnek alınacak düzeyi yansıtmaktadır.

İnsan ilişkileri toplumsal yaşamın kaynağı, dayanağı, gücü ve güneşidir. Bu nedenle iki örnek vererek özellikle gençlerimize yararlı olmak istedim.

YENİ YAYINLAR :

– BİLGİ Yayınevi'nin yeni ürünleri: 1) MURAT AKAN'ın “Laiklik Siyaseti, Fransa ve Türkiye'de Din, Çeşitlilik ve Kurumsal Değişim” adlı kitabı. İngilizceden çeviren Hilâl DİKMEN.

2) Öner YAĞCI'nın “68 Kuşağı, Doğuş ve Arayış” adlı kitabı.

– SÖZCÜ Kitabevi'nin yeni ürünü Kandemir KONDUK' un “O KADINLAR” adlı kitap.

– Bahattin GEMİCİ'nin iki yeni yapıtı “Çağla Tadında” (şiirler) Öğretmen Dünyası yayını ile yazılarıyla mektuplarını içeren “Umutların Peşinde” adlı kitabı da Üran Yayınları ürünü.

– Atillâ Cemal EŞEN'in “Dinlerin Sınıfsal Kökeni ve Din Üzerinden Siyaset” BERFİN yayınladı, Araştırma İnceleme Serisi'nin 281/109.yayını.

– Mahmut BAYCAN' ın “Eskiler Satıyoom!..” adlı Ardahan'dan Şiirsel Anılar ve Öyküler…