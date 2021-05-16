Enjoy, I’m vaccinated

Turizm bakanlığının kepaze tanıtım reklamını biliyorsunuz.

Turist gelsin diye millete adeta hayvan muamelesi yaptılar.

Türk insanı elalemin ülkesinde bile bu kadar aşağılanmamıştı.

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İşin bu tarafını herkes yazdı.

Şu tarafını da ben yazayım bari.

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Yunanistan turizm sezonunu açtı.

Turistlerden aşı olduklarına dair belge istiyor, henüz aşı olmamışlarsa negatif test raporu istiyor, turistlerden aşı veya test belgesi istediğini özellikle vurguluyor, tanıtımlarında ve rezervasyonlarında özellikle belirtiyor.

İspanya turizm sezonunu açtı.

Turistlerden aşı olduklarına dair belge istiyor, henüz aşı olmamışlarsa negatif test raporu istiyor, turistlerden aşı veya test belgesi istediğini özellikle vurguluyor, tanıtımlarında ve rezervasyonlarında özellikle belirtiyor.

Türkiye turizm sezonunu açtı.

Turistlerden hiçbir şey istemiyor, turistlere hizmet eden Türkleri aşıladık diyor.

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Kendinizi yabancı turistin yerine koyun lütfen…

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Havuza aşılı garsonla mı gireceksiniz, yoksa otelde sizinle beraber kalan binlerce aşısız, testsiz, maskesiz yabancı turistle mi?

Açık büfede aşılı pilotla mı yemek yiyeceksiniz, yoksa otelde sizinle beraber kalan binlerce aşısız, testsiz, maskesiz yabancı turistle mi?

Plajdaki tuvaleti mesela, sizden önce aşılı aşçı mı kullanmış olacak, yoksa oteldeki binlerce aşısız, testsiz yabancı turist mi?

Şezlonga sizden önce aşılı resepsiyon görevlisi mi yatmış olacak, yoksa oteldeki aşısız, testsiz yabancı turist mi?

Animatör seyretmek için aşılı bahçıvanla mı yan yana oturacaksınız, yoksa oteldeki binlerce aşısız, testsiz, maskesiz yabancı turistle mi?

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Asansörü?

Spor salonunu?

Saunayı?

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İşte bu yüzden, Yunanistan, İspanya gibi ülkeler, turistten aşı ve test istiyor, turistten aşı ve test istediğini özellikle belirtiyor.

Çünkü turist, personelden endişe etmiyor, otelde birlikte kalacağı binlerce insanın hastalık taşıyıp taşımadığından endişe ediyor.

Üstelik, ortalama zekaya sahip her turist anlıyor ki, turistten aşı belgesi isteyen, kendi personelini elbette çoktan aşılamıştır.

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Peki bizimkiler ne yapıyor?

Personeli aşıladık diyor, turistlerden hiçbir şey istemiyor.

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E, bu durumda istersen kolunda şırıngayla servis yap…

Kendini çok kurnaz sanıyorsun ama, turist keriz mi?