Karabiberim vur kadehlere

Ne diyordu asrın liderimiz?

“Benim oyumla çobanın oyu bir mi diyen kibir abideleri var, çobanın, çiftçinin, köylünün oyuyla benim oyum bir olmaz diyor, bu çevreler kendilerini Anadolu'daki köylümden üstün görmek isterler” diyordu.

“Kendilerini köylüden, çiftçiden üstün görenler sanatçı olsa ne olur, profesör olsa ne olur, önce köylüye saygı duyacaksın” diyordu.

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Fethiye'de cenazesi kaldırılırken, traktörü haczedilen çiftçi var, bütün köy cami avlusunda musalla başındayken, rahmetli çiftçinin oğlu icra memurlarıyla uğraşmak zorunda kaldı.

İcradan satılık inek var.

İcradan satılık koyun var.

İcradan satılık tavuk çiftliği var.

İcradan satılık balık çiftliği var.

Un değirmeni.

Mandıra.

Fındık bahçesi.

Sera.

Zeytinlik.

İcradan satılık tarla var.

İcradan komple köy satıldı birader… Uşak'ta, taksitleri ödeyemediler, borcu kapatmak için birbirlerine kefil olup yeni kredi çektiler, onu da ödeyemediler, evler mühürlendi, traktörlere el konuldu, tarlalar haczedildi.

Sakarya, Yozgat, Erzurum, Manisa, Kars, hacizden başka haber yok.

Tarsuslu çiftçi tarlasına haciz koyan bankanın camlarına ateş etti.

Kredi borcu nedeniyle Aydınlı çiftçilerin dedelerinden kalma Kurtuluş Savaşı mavzerleri bile haczedildi.

Trakya çöktü, Çukurova çöktü, patates ambarı Nevşehir'de banka hacizleri nedeniyle, köy kahvelerindeki çay bile veresiye içiliyor.

Kamu bankası sırf Aydın'da 890 tarla, 120 bağ-bahçe satıyor, tamamı çiftçilerimizden haczedildi.

Akp iktidara geldiğinde çiftçinin toplam borcu bir milyar lira civarındaydı, bugün itibarıyla 180 milyar lira.

Traktör satışları patladı… Çünkü, çiftçi bankadan borç alıp traktör satın alıyor, kontağını bile açmadan “ikinci el” olarak satıyor, elinde kalan parayla vadesi gelmiş bir başka borcunu yamamaya çalışıyor.

İnternete girin lütfen, icralık traktör ilanları kaynıyor.

Bursa Tarım Fuarı'nda bir firmanın teşhir için getirdiği sıfır kilometre traktörler bile haczedildi, gerisini düşün.

Banka borçları yüzünden Konya'da çiftçilerin yüzde 80'i kendi tarlasında kiracı durumuna düştü.

Manisa Saruhanlı'dan örnek vereyim, 470 bin dönüm tarım arazisi var, 350 bin dönümü ipotekli!

Niğde'de çiftçi intihar etti, Adana'da çiftçi intihar etti, Çanakkale'de çiftçi intihar etti, Denizli'de çiftçi intihar etti, Burdur'da çiftçi intihar etti, hepsinin ortak paydası, ödenemeyen banka borçları… Utanmadan hâlâ “tarımda Avrupa birincisiyiz” diyorlar, halbuki Avrupa tarımında sadece çiftçi intiharında birinciyiz.

Chp milletvekilleri Tbmm'de soru önergeleri verdi, kaç çiftçimizin devlet bankalarından aldığı krediler nedeniyle icra takibine uğradığı, kaç çiftçimize bu sebeple dava açıldığı soruldu.

Sayın hükümetimiz “devlet sırrı” diyerek cevap vermedi!

Borçlarını ödeyemeyen Malatyalı çiftçi, devlet bankasının önünde kendini yaktı.

Tarlasına haciz konulan Mersinli çiftçi, devlet bankasının camlarını kırdı.

İneklerine haciz gelen Ankaralı çiftçi, devlet bankasının önüne güğüm güğüm süt döktü.

Hükümet güya çiftçiye destekleme ödüyor, ödenecek desteği kamu bankasına gönderiyor, banka o çiftçinin elektrik borcu olup olmadığına bakıyor, borcu varsa, parayı enerji firmasının hesabına aktarıyor… Yani, çiftçiye verilen destek, elektrik şirketine gidiyor.

Mecburen toprağını satan satana… Türkiye'de son 10 yılda 2.5 milyon futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi, imara, inşaata kurban gitti.

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Kendi köylüsünün tarlasına haciz gönderen sayın hükümetimiz, Sudan'da Nijer'de tarla kiralayıp, Afrika köylüsüne tarım yaptırıyor.

Bizim köylümüzün ineği, koyunu, traktörü hacizliyken, sayın devletimiz Afrika topraklarını ekip biçiyor.

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Hal böyleyken ne diyor Serdar Ortaç?

“Valla son aldığım krediyi ödeyemedim, koskoca devlet bankası ‘sen Serdar Ortaç'sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat' dedi, borcumu 8 ay erteledi” diyor.

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E, uyaranlara kulak asmayıp, bu iktidarı 18 senedir sırtında taşıyan köylümüze sormak lazım demek ki… Çobanla Serdar Ortaç bir mi?