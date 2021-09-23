PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son anketi açıklıyorum

– Sayın vekilim, anketler başaşağı gidiyor, oylarımız güneşte kalmış dondurma gibi eriyor, yüzde 30'un altına düşmüşüz.

– E müstahak kardeşim, dağdan gelip bağdakini kovdular, partiye üşüşen ne idüğü belirsiz üç günlük tipleri baştacı ettiler, siz kim parti kim be, yıllarımızı verdik biz bu davaya, haram zıkkım olsun, Sedat Peker'den de Allah razı olsun, rezili rüsva ediyor bunları, nah şuraya yazıyorum, bir saniye bile durmam artık, ne halleri varsa görsünler.

– Sayın vekilim, televizyon yayınına telefonla bağlanmanızı rica ediyorlar, son anketlerle ilgili görüşlerinizi soracaklarmış.

– Hamdolsun milletimizin teveccühüyle bütün anketlerde açık ara birinciyiz, millet için varız, genel merkezimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, partimize yeni katılan muhterem arkadaşlarımız, el ele gönül gönüleyiz, ilk günkü şevkle çalışıyoruz, makamlar geçici partimiz bakidir, şahsi beklenti içinde değilim, partimin neferiyim.

– Sayın vekilim, oy oranımız ilk kez 2002'nin altına düşmüş, feci gidişatı durdurmak için partide yeniden yapılanmaya gidiliyor, dedikodulara göre galiba sizin isminizin üstünü çizmişler.

– Çizmezlerse hatırım kalır, bırak partide kalmayı, bunlara artık selam vermeyi bile zul addederim, göze girmek için kimin neresini öptüklerini gayet iyi biliyoruz biz, mahvettiler partiyi, kokaincileri doldurdular, memleketi soyup soğana çevirdiler, milleti dinden soğuttular, biz bu kutlu davaya ömrümüzü verdik be, oğlumun şirketine iki tane ihaleyi çok gördü bunlar, hakkımı helal etmiyorum, aha şuraya yazıyorum, bu kafayla barajı bile geçemezlerse şaşmam, kadir kıymet bilmeyen millete de müstahak kardeşim, beter olsunlar.

– Sayın vekilim, genel merkezden aradılar, il başkanları istişare toplantısında sizin konuşma yapmanızı istiyorlar.

– Kıymetli dava arkadaşlarım, ibadetimiz milletimizdir, nifak sokmaya çalışanlara kat'a meydan vermeyin, küskünlüğe yer yok, hepimize düşen, uykuları kazaya bırakıp, gece gündüz demeden partimiz için çalışmaktır, bakın benim hakkımda bile öbür partiye bağlılıklarımı sunduğum yolunda iftiralar var, bu tür tiynetsiz iddialara gülüp geçiyorum, gökkubbe yarılsa gene burdayım, parti içindeki bazı arkadaşların dost sohbetlerinde partimiz aleyhine atıp tuttuklarını üzülerek müşahade ediyorum, halbuki, asrın liderimizin dirayetli kanatları altında biz bir aileyiz, gayemiz milletimiz, sorulmadık hatır, girilmedik gönül bırakmayalım, hepinizi muhabbetle selamlıyorum.

– Sayın vekilim, Türkevi'nin açılışına sizi davet etmemişler.

– Bunların alayının…

★

Muhalefetin oy oranlarını göstermese bile, iktidarın ruh halini gösteren son anket, işte bu.

★

Çünkü… Siyaset kulislerini yakından takip eden gazeteciler gayet iyi biliyor ki, Akp'de artık yazılmamak kaydıyla başka konuşuluyor, kamuoyu önünde başka konuşuluyor.

Aysberge çarpan Titanik misali, güvertede müzik devam ediyor ama, koridorlarda telaş var, artık hiç kimse “bu pazar seçim olsa”nın sonucunu merak etmiyor, “Akp gidince ne olacağız” diye merak ediyor.

★

Aslına bakarsanız, bu milletin yaşam tecrübelerinden damıtılarak, Anadolu'nun imbiğinden süzülmüş, hiç değişmeyen anket sonucudur bu.

İktidara gelenler hep unutur ama…

Mahkeme kadıya mülk değildir!