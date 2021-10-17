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AKP usulü dengeli beslenme!

Pazar günü keyif çayı eşliğinde okunacak dengeli ve sağlıklı bir yazı olsun istedim.

Bütçe komisyonunda memurlara ek ödeme tasarısı görüşülüyordu. AKP'li vekil Fazıl Karaman partisi adına konuştu ‘ek ödeme' isteğine karşı çıkarak memurlara ‘tasarruf' çağrısında bulundu, “Biz zeytini bir lokmada yemezdik. Onlar da öyle yesin” dedi!

AKP'den iki dönem milletvekili seçilen Prof. Dr. Yasin Aktay değerli bilgiler veriyordu, “Bugün açız diyenlerin hiçbiri aç değil. Zaten aç olan insan ‘açım' diye bağırmaz. Açım diyenler bu işin sömürüsünü yapan insanlar” dedi!

CHP'li Engin Altay, Meclis'te konuşurken, “Millet aç, midesine sadece kuru ekmek giriyor” deyince AKP milletvekili Şahin Tin karşı çıktı, “O zaman aç değiller” dedi!

Cumhurbaşkanı Malatya'daydı. Otobüsten toplanan yurttaşlara sesleniyordu. Bir yurttaş bağırdı, “İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” dedi. Erdoğan, “Bu bana çok abartılı geldi” deyip yurttaşa keyif çayı attı! Pakette 200 gram keyif çayı yazıyordu. Bir yurttaş teraziye koyup tarttı, 180 gram çıktı!

MHP Kocaeli Milletvekili eski ünlü futbolcu Saffet Sancaklı, TBMM kürsüsünden partisinin ‘obezite ile mücadele projesini' Türkiye obezite rakamları ile anlatıyordu. Şu şaşırtıcı bilgileri verdi: “Meclis'te 600 milletvekilinin yüzde 65'i yani 390'ı obezite ve aşırı kiloyla mücadele ediyor!”

Saray'dan yurttaşlara israfı önlemeye yönelik şahane ve çok yararlı öneri geldi: İsrafı önlemek için porsiyonları küçültün!

Kamuoyundaki beklenti, saraydan gelen ‘insanlık için mühim önerinin' ilk olarak 390 milletvekilinin obezite ve fazla kilolarla mücadele ettiği Meclis'in lokantasında uygulanması yönündeydi. Kredi Yurtlar Kurumu baktı ki ‘büyük yerden gelen öneriye kimse uymuyor' bari ben öncülük edip göze gireyim dedi ve idaresindeki öğrenci yurtlarında ‘porsiyonları küçültüp' fiyatları attırdı!

Öğrencilerin söylediğine göre sabah kahvaltısı için devlet yardımı 6 lira. Bu para Konya'da mesela, minik tabakta patates kızartması, bir poğaça ve bir bardak çaya yetmiyor, öğrenciler cebinden 75 kuruş daha ödemek zorunda kalıyor. Eskişehir'de yurtta kalan bir öğrenci ise akşam yemeği için devletten aldığı 13 liralık destekle; az yeşil mercimek ve bir tas çorba alabiliyor. Yanında ayran alayım dese, cebinden ödüyor.

Herkes yanlış anlayıp kızdı yurtları idare edenlerin porsiyon küçültmesine. Bi sor değil mi niye ufaldı porsiyonlar diye! Adamlar, gençlerin obez olmasını önlemek için gece gündüz çalışıyorlar işte. Millete de iyilik yaramıyor doğrusu!

Bak mesela, başı fazla kilolarla dertte olan milletvekilleri, ‘bol kepçe' meclis lokantasında ‘kuzu parça buğulama, yanında pilav, cacık, mercimek çorba' için kuvar dahil 15 lira ödüyor!

Vekillere kilo tuzağı resmen! Bu, sudan ucuz yemek işi dış güçlerin bir oyunu bile olabilir!

Uzun lafın kısası, vekilinden liderine AKP iktidarı yıllardır yurttaşların sağlığını kendilerine dert edindi, tek düşünceleri biziz!

AKP tarafından İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl müdür yardımcılığına atanan Nail Noğan, sosyal medya hesabından, “Koronavirüs salgını yüzünden işsiz kaldık, evde kalın diyorsunuz. Çocuklarımız aç, evde nasıl kalalım” diyen bir yurttaşa, sosyal medyasından şu nazik yanıtı verdi: Geber…

Milletin sağlığından başka bir şey düşünemeyen AKP'lilere son örnek iki dönem vekillik yapan Hüsniye Erdoğan oldu. Yurtlardaki porsiyon küçültme operasyonunu tıp doktoru olarak gayet bilimsel izah etti, şunları söyledi: “Porsiyonların küçültülmesinde Peygamber Efendimiz, ‘midenin üçte birine sıvı, üçte birine yiyecek, üçte birini ise boş bırakın' diyor. Biz sofraya oturunca sıcağı soğuğu, çorbası, salatası yiyoruz. Yurtlarda, israf edilmemesi için porsiyonlar küçültülmüş olabilir!”

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İktidarın seçilmişleri yıllardır çırpınıyor! Aç olan insan açım diye bağırmaz diyor, zeytini tek lokmada yemeyin diyor, porsiyonlar israf olmasın diye küçülmüştür diyor, kuru ekmek yiyen aç değildir diyor… Hatta, sırf bizim sağlığımızı düşünüp keyif çayı paketinin üzerinde 200 gram yazmasına rağmen 180 gram keyif veriyor.

Dünyanın zengin ülkelerinin bile örnek aldığı ‘AKP usulü dengeli beslenme' bunun adı! Onca çaba niye peki? Bu millet için her şeyin fazlası haram da ondan!

AKP'nin sağa sola yönetici diye atadıklarına kalsa işimiz vay halimize! Lafla yürümez kuru ekmek gemisi, minnak porsiyonla doymuyor bu ülkenin geleceği gençler, Meclis'te vekilin bir yemeğine bak bir de ödediğine, zeytin çok pahalı zaten alamıyoruz sen kalkmış tek lokmada yeme diyorsun demeye kalksak herife, vereceği yanıt dünden hazır: Geber!