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Beraber yürünen ‘insansı’ robotlar

AKP'li bakan bey, Erzurum Aşkale'de beş TEDAŞ görevlisinin buzlu gölde deniz bisikleti ile buzları kıra kıra onarıma giderken boğulmalarının ardından gölette incelemeler yaptı. Beş can gitmişti, çok üzgündü! Bu üzgünlükle Pasinler'e geçti. Kaymakamlık önünde karşılama töreni vardı ki, 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır yaklaştı bakan beye, “Sayın bakamın, geldiğine çok sevindim. Hoş geldin” dedi. Kederli ve de AKP'li bakan, amcaya baktı, “Yok ya! Nerden bileyim sevindiğini. Hadi bir takla at ya da oyna bir göreyim. Çal bakayım davulcu” dedi! Yurttaş takla atamadı ama bakanın üzüntüsünü dağıtmak için karşılama heyetinde hazır edilen ‘davul-zurna' eşliğinde bir güzel oynadı!

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2007 yılında ‘erken seçim' yapılacaktı. Partiler meydanlara inmişti. AKP değişik bir şey yaptı. Bakırköy Meydanı'na robot getirdi! Robotun ismi bile vardı: AKROBOT… Sık sık dua eden, “Allah razı olsun” diyen “Çok şükür” diyen AKROBOT, seçmenlerden “22 Temmuz'da güven ve istikrara oy ver” diyerek oy istiyor, hükümetin icraatlarını sıralıyor, Erdoğan'ı öve öve bitiremiyordu. Soruları da yanıtlayan robot, “Allah utandırmasın, durmak yok yola devam” diyordu. AKROBOT'a sarılıp şapır şupur öpmeye çalışanlara, “Dudaktan öptürmem” diye şaka bile yapıyordu. AKROBOT'un payı nedir bilinmez ama AKP seçimde memleketteki ‘insanların' yüzde 46.58'inden oy aldı!

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Dünya güvenli internet günü Ankara'da törenle kutlanıyordu! Sunucu ise SANBOT adındaki Çinli robottu. O zamanlar Denizcilik, Haberleşme ve Ulaştırma bakanı olan Ahmet Arslan kürsüde hızlı hızlı günün önemini anlatırken sunucu, robotluğuna bakmadan AKP'li bakan beyin sözünü kesip, “Ne diyorsun, seni anlamıyorum” dedi! Bakan yutkundu devam etti. Ama robot, sözünü defalarca kesti. En sonunda da, “Neden bahsediyorsun” deyince bakan patladı haliyle, “Arkadaşlar belli ki birileri robotu kontrol etmek durumunda. Gereğini yapın” dedi. Mikrofonu kapatılan robot sahneden kovuldu. Çinli robot, bir gün sonra yandaş televizyon kanalına çıkıp, “Ben aslında çok akıllı bir robotum. Yanlışlıkla oldu. Bakandan özür dilerim” dedi!

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2004 Autoshow'unda tarihi an yaşandı. Sahnede, dünya lideri Başbakan Erdoğan ve dünyanın ilk ‘insansı' robotu ASIMO vardı… ASİMO, önce iki elini kaldırarak, sonra da eğilerek Erdoğan'ı selamladı. Erdoğan da robota elini kaldırarak karşılık verdi. ASİMO dans etti, Erdoğan alkışlayıp robotun elini sıktı. İkili birlikte poz verdi, ASİMO medya mensuplarına şu açıklamayı yaptı: “Avrupa'da yılın lideri seçilen Başbakan Erdoğan'a Asya'dan, İpek Yolu'ndan selamlar getirdim. Bundan sonra beraber yürüyeceğiz biz bu yollarda” dedi. ASİMO, Erdoğan'ı uğurlarken, “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını söyledi!

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Erdoğan geçen yıl teknoloji merkezi açılışına katıldı. Kendisine ayrılan koltuğa oturmuştu ki, henüz bir adı olmayan robot köpek geldi yanına. Sırtında bir tablet vardı. Erdoğan kısa bir duraksamanın ardından, “Ben şimdi Bay Robotla görüştüm, sinyali veriyorum” deyip, robot köpeğin sırtındaki tabletin ekranında beliren yeşil butona basarak açılışı yaptı. O andan itibaren, köpeğe benziyordu ama köpek robotun adı BAY ROBOT oldu!

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Teknolojik örneklerden de anlaşılacağı gibi robotlara dünyanın en hazır partisi AKP ve onun bakanları, başkanları, başbakanları, cumhurbaşkanları… Boru değil, yıllardır robotlarla çalışıyorlar. Bu birikime en son katkı Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi'nin AKP'li başkanı Metin Baydilli tarafından yapıldı.

Karaköprü'de açılıp büyük bir eksikliği dolduracak olan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nin protokol töreninde AKP'li Baydilli ile törene katılan Ada isimli robot arasında hoş diyaloglar geçti. AKP'liler robotlarla sıkı fıkı olduklarından olsa gerek, başkan robota çok zor bir soru yönelterek, “Ada, söyle bakayım bana; en çok kimi seviyorsun? Haydi bir dans et de görelim bakalım” dedi!

Ada robot saniye sektirmeden yanıt verdi, “Beni buraya getiren Karaköprü Belediyesi'ni ve bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum! Umarım dansımı beğenirsiniz” dedi ve davul zurna olmadığı için kendi müziğini kendisi yapıp bir güzel dans etti. İzleyenler bu sahneleri bir zamanlar Pasinler'de yaşanan ‘takla hikayesine' çok benzetti!

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AKP'li bakan İdris Naim Şahin'in, “Nerden bileyim sevindiğini? At bir takla ya da oyna” dediği insandan; erken seçim öncesi “Allah utandırmasın, durmak yok yola devam” diye yurttaştan oy isteyen AKROBOT'a, Erdoğan'a, “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını söyleyen ‘dünyanın ilk insansı' robotu ASİMO'ya ve nihayet AKP'li başkanın, “Söyle bakalım bana en çok kimi seviyorsun” diye sorduğu geliştirilmiş insansı robota…

Neredeeen nereye! Takla atacak, beraber yürünecek ‘insan' sayısı azaldıkça, AKP'de durmak yok ‘insansı' robotlarla yola devam!