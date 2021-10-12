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Daha dur, bunlar iyi zırtlar daha ne zırtlar duyacağız!

Sizin kulağınıza da geliyordur mutlaka. Gazeteyi açıyorum, zırt! Televizyonu açıyorum, zırt! Kapatıyorum, zırt! Gece gündüz, sürekli sesler duyuyorum: Zırt… Zırt zırt… Zırt..

Zırt sesinin nereden geldiğini buldum sonunda illa ki anlatacağım, ama önce şunu dinleyin.

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24 Haziran 2018'de genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 59 milyon 391 bin kayıtlı seçmen gibi, bugünkü yazının konusu olan yerde de 647 seçmen oy kullanmaya hazırdı. İki sandık kuruldu. Katılım yüzde 90 oldu. İki sandıktan MHP'ye 75, CHP'ye 16, İYİ Parti'ye 26 oy çıktı! AKP'ye ise 1247 nolu sandıktan 231, 1248 nolu sandıktan 220 olmak üzere, 451 oy çıktı.

Yani AKP, 2018 seçimlerinde gittikleri şehirlerde, ilçelerde, mahallelerde, kahvelerde, köylerde ‘ekonominin durumu nanay' diyen muhalefet partilere ‘nal toplattı' onları sildi süpürdü!

Ya cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu? Erdoğan'a iki sandıktan 526 oy çıkarken, İnce'ye 28, Akşener'e 29 oy çıktı! Yani Erdoğan o yerde sandığa koşanların oylarıyla, sesleri kısılana kadar ‘ekonomi berbat, memleket batıyor. Böyle devam ederse hepimiz yanarız' diye bağıran İnce ve Akşener'i sandığa gömdü!

Nihayetinde demokrasi vardı, seçimin kazananı Erdoğan oldu… Sandıklar toplandı, millet kaldığı yerden devam etti. Memlekette şöyle şeyler oldu sonra.

Seçim günü ‘1 gram' altın 191 liraydı, 506 lira oldu! Çeyrek altın o gün 306 liraydı, bugün 825 lira! 1 Dolar o gün 4 lira 69 kuruştu, bugün 9 lira. Euro 5 lira 47 kuruştu, şimdi 10 lira 40 kuruş!

Erdoğan'ın rakiplerini, AKP'nin de muhalefet partilerini sandığa gömdüğü ‘o yerde' seçim günü ‘1 litre mazot' 5 lira 75 kuruşken, ‘uzaylılar tarafından' zam zam üstüne yapılınca 7 lira 66 kuruşa çıktı! ‘Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun' diyen 526 kıymetli oy verenden biri, oyunu sandığa attıktan sonra 100 litre mazot alan traktörünün deposunu fulleyip 575 lira ödemişti. Aynı kıymetli seçmen bugün eğer traktörünü bulabilirse deposunu 766 liraya doldurabilir!

Geldik ‘zırt' sesine!

Meğer o zırt sesleri, ‘memleket zurnasının zırt dediği yermiş' ve de dünya üzerinde araştırınca koordinatları 40.656456 enlem ve 35.837345 boylammış! Amasya'nın ‘domatesi' ile meşhur Büyük Kızılca imiş… Yani, rakiplerini sandığa gömüp, Erdoğan'ı 526 oyla memleketin tek yetkilisi olarak seçen Büyük Kızılca Köyü!

Köyde ‘kızılca kıyamet' kopuyor epeydir. Satabilen icraya kaptırmamak için traktörünü, otomobilini çoktan elden çıkardı. Satmayanların traktörleri ödenemeyen borçlar yüzünden köy giriş çıkışını tutan jandarma ile icra memurlarına yakalanıyor! Traktörler çoktan bitti. Jandarma geçenlerde yine yolları tuttu, gelen otomobili, kamyoneti durdurdu. Avukatlar elde liste aracın sahibine baktı. Sen borcunu ödememişsin ver arabanın anahtarını, sen köylün Mehmet Efendi'ye kefil olmuşsun o ödemedi borcunu ver kamyonetinin anahtarını!

Şaka sanıyorsanız, yaşadığınız memleketi hiç tanımıyorsunuz demektir! Büyük Kızılca Köyü dahil Anadolu'nun dört bir yanındaki köylerde, kasabalarda, şehirlerde aynen böyle oluyor…

Kardeşim, köylüler de ‘son model cep telefonu almasaydı, yaz aylarında yenge ile birlikte 15 gün Cannes'e gitmek için tatil kredisi çekmeseydi' diyebilirsiniz, ben de sordum! Tamam milletin efendisisiniz ama tatil için kredi çekmek neyin nesi?

Meğer çektikleri kredi piyasaya yeni çıkacak iPhone 13 Pro Max almak için değil, fide-gübre almak içinmiş! Fide kredisini ödeyememişler!

Büyük Kızılca sakinleri de son kalan traktörlerine askeri araç gibi kamuflaj diktirmeye başlayacak yakında! Çünkü, icra memurları galiba insansız hava aracı kullanıp tarlaları inceliyor! Elleriyle koymuş gibi jandarma operasyonu ile traktörleri bulup, çekiciyle aldırıyor.

Hani, geçenlerde tarım kredi marketine gitmiş fiyatları gayet uygun bulmuştu ya Cumhurbaşkanı, işte o marketler domatesin çoğunu Erdoğan'a ve partisine oy yağdıran Büyük Kızılca Köyü'nden! Tarım kredi marketleri, saraylara layık hormonsuz domatesi başka nereden bulacak ki!

Cumhurbaşkanı'na oylar Büyük Kızılca'dan, mis gibi domatesler Büyük Kızılca'dan, yüksek faizli fide-gübre kredisi Büyük Kızılca Tarım Kredisi'nden, gırtlağa kadar borç Büyük Kızılca'dan, icralık traktörler Büyük Kızılca'dan… Gözünü sevdiğimin Anadolu köyleri, bereket fışkırıyor mübareklerden!

2018'deki seçimde oyları ile iktidarı ‘şahlandıran' köyün seçmenleri, başlarına gelene bakıp bakıp ağlamak için yolların kesilip traktörlerinin, kamyonetlerinin ellerinden alınmasının fotoğrafını çekseler de nafile! Çünkü, cep telefonları tek tek toplanıp jandarma tarafından o kareler silindi!

Yani sadece altın, dolar, euro, mazot fiyatları artmakla kalmadı seçimden sonra. 24 Haziran 2018'de Büyük Kızılca Köyü'nde bir traktörü, bir de kamyoneti, tarlası, tarlasında hormonsuz domatesleri olan çoğu köylünün 2021'de artık bir traktörü, bir kamyoneti yok. Domatesler ödenemeyen kredilerle zordan oldu. Çekilen fotoğraf kareleri bile jandarma tarafından silindi ama borçlar kurulan seçim sandıkları gibi ortada duruyor!

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Amasyalılar'ın pek sık kullandığı deyimleri, seçimden sonraki yurttaşların halini gayet güzel anlatır: Ali evlendi Güllü gelin oldu! Olan oldu herkes yerini buldu. İş işten geçti, herkes kenara çekildi. Olanlar bana oldu demektir!

Tarladan, evden, dükkandan, fabrikadan, öğrencilerden, işliden, işsizden, memurdan, emekliden, doktordan, patrondan yükselen ‘zırt… zırt…' seslerine bakınca belli oldu ilk seçime kadar yaşanacaklar! İğneyi başkasına, çuvaldızı da kendimize batırıp ‘Daha dur, bunlar iyi zırtlar! Kim bilir daha ne zırt sesleri yükselecek' diyelim…