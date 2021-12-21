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Malili soruyor, Türk de sorsun

Cumhurbaşkanı, ‘seçilip' Saray'a davet edilen Türkiye'de okuyan Afrikalı gençlerle biraraya geldi, ‘seçilmiş' sorularını yanıtladı. Sorulardan birini Malili bir genç seslendirdi. O genç, Türkiye'nin ekonomik gidişatı ile ilgili soru sorunca bende de şafak attı!

Misafir, tamam! Gereken ilgiyi göstereceğiz, tamam! Futboldan iyi de biliriz Maliyi…

Türkiye'de top koşturmadığı futbol takımı kalmayan, Vanspor'da oynarken Müslüman olan, Gaziantepspor'da oynarken Türk vatandaşı olan, soyadını takımın patronu Celal Doğan'dan alan, lüle lüle saçları, sert futbolu, tatlı Türkçesi ile bir dönemin ünlü futbolcusu Malili Coulibaly vardı. Bize Maliyi tanıtıp sevdirmişti. Gerçi, 2005'te ülkesinde yaptığı yatırımların incelenmesi sonucu, Habitat Bankası'nı dolandırma suçlamasıyla Mali'deki Bamako Hapishanesi'ne girmek zorunda kalmıştı ama o, onun özeliydi…. Bilmiyordum mesela, Mali'yi araştırırken öğrendim; Coulibaly, ekim ayında Ege takımı Turgutluspor'da forvet antrönörü olarak göreve başlamış.

Coulibaly'den bildiğimiz ikide bir darbe olan, Afrika'nın en fazla altın çıkarılan dördüncü ülkesi olmasına rağmen fakirliğin diz boyu olduğu, çatışmaların hiç bitmediği, dünyanın en güvensiz ülkelerinden biri olan Mali'den memleketimize gelen gencin sorduğu soruya bak!

İnsan önce kendi Malisine, 927 dolar olan kişi başına düşen milli gelirine bakar. Ülkesindeki 1000 Batı Afrika CFA Frangının topu topu 1 dolar 71 sent etmesine dikkat eder (Bak mesela bizde 18 lira 1 dolar!) dünya liderimize ona göre soru sorar değil mi? Yok kardeşim, bu Malililer'de de insaf kalmamış! Neymiş… Türkiye'nin ekonomisi ne olacakmış!

Sana ne, diye seslendikten sonra o gence, asap bozukluğu ile resmi dili Fransızca olan ama daha çok Bambara dili konuşulan Mali dilini inceledim. Öncelikle söyleyeyim dilleriyle ilgili çok az bilgi var. Çünkü, Bambaraca dışında 78 ayrı dil daha kullanılıyorlar!

Hitabet sanatının kitabını da yazan dünya liderimiz öz Türkçe konuşuyor, çat pat Türkçe öğrenmiş olsa bile Malili o öğrenci; anlamakta zorlanmıştır dinlerken yanıtları dedim. Gencin o an aklından geçenleri ‘olsa olsa bunları düşünmüştür' diyerek sizler için Bambaraca'dan çevirdim.

İşte o ‘seçilmiş' soruya verilen yanıt ve Malili gencin dinlerken ‘tahminen' aklından geçirdikleri…

***

“Gerçekten ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz!”

– Bir fɔ dɔɔni dɔɔni… (Lütfen daha yavaş konuşun…)

“Biz asgari ücret açıklaması yaptık. Bu asgari ücret açıklaması son 50 yılın en önemli artışının, yüzde 50 gibi bir artışın olduğu bir açıklamadır. Ayrıca gelir vergisi ve damga vergisi asgari ücretten soyutlanmıştır.”

– N m'a faamu! (Anlamıyorum!)

“Ama ben de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar.”

– N m'a faamu, bir fɔ dɔɔni dɔɔni… (Anlamıyorum, lütfen daha yavaş konuşabilir misiniz…)

“Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, o zaman 4 puana kadar indirdik, yine düşüreceğiz.”

– Ben bamanankan erkekler wa? (Bambara dili biliyor musunuz acaba?)

“Ben vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim. Bakın bugün Amerika enflasyonda çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Avrupa aynı şekilde ciddi bir sıkıntının içinde.”

– N bε se k’a sara ni Ameriki? (Amerikan parası geçiyor mu?)

“Türkiye'de de faizciler ne yazık ki bu işi savunmanın gayreti içerisinde. Ben de diyorum ki biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve milletimizi faize ezdirmeyeceğiz.”

– N m'a faamu. N tununen don… (Anlamıyorum, resmen kayboldum)

“İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağı inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir.”

– N m'a faamu, bir falen ye joli ye? (Söylenenleri anlamıyorum ama, acaba bugün döviz kuru nedir?)

“Bundan sonra da Erdoğan bu ülkede cumhurbaşkanı olduğu sürece, AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece biz asla misafirlerimizi bu ülkeden kovmayız, kovamayız!”

– Demeee! (İmdaaat!)

“Ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Arap'a bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlaşmadadır. Ölçü bu…”

– Fara n na sa, da ka nogon nin ye wa nbuuru! Bir dɔ la te! (Çekip gitmek istiyorum buradan. Daha ucuz ekmek kuyruğuna gireceğiz bir de! Ama belki bedava bir paket çay verirler sonunda.)

***

Kara mizah gibi ama yalan yok! Malili genç sordu, dünya lideri sağolsun ‘sana ne' demedi noktasına dokunmadığım o yanıtları verdi. Bu güzelliği görünce aklıma geldi; rastgele davet ettiğiniz Afrikalılar bile ekonomimizi merak ediyor. Onlara soru sorma hakkı verdiğiniz gibi bir gün de bu memleketin gençlerini rastgele çağırsanız saraya, rastgele soracaklarını dinleyip bizimkileri de aydınlatsanız, iyi olmaz mı?