2022’nin en güvenilir havayolu şirketleri açıklandı
AirlineRatings, 2022 yılının en güvenilir havayollarını seçti.
Dünyanın güvenlik ve ürün derecelendirme sitesi olan AirlineRatings, 2022 yılında yapılacak seyahatler için en güvenli 20 havayolu şirketini açıkladı.
Airlineratings.com bu liste hazırlanırken havayolu şirketine yapılan denetimler, devletin yaptığı denetimler, havayolunun kaza geçmişi, ettiği kâr, güvenlik girişimleri ve filo yaşı gibi faktörleri dikkate aldığını belirtti.. Seçilen 20 havayolu, güvenilir uçuş inovasyonu ve yeni cihazların kullanımında da birinci sırada yer alıyor.
Listede Yeni Zelanda Havayolları birinci sırada yer alırken, Türkiye’den hiçbir havayolu şirketi ilk 20’de yer almadı.
İşte AirlineRatings verilerine göre 2022’in en güvenilir havayolu şirketleri;
1. Yeni Zelanda Havayolları
2. Etihad Airways
3. Qatar Airways
4. Singapore Airlines
5. TAP Air Portugal
6. SAS
7. Qantas Havayolları
8. Alaska Airlines
9. EVA Air
10. Virgin Australia/Virgin Atlantic
11. Cathay Pacific Havayolları
12. Hawaiian Airlines
13. American Airlines
14. Lufthansa
15. Finnair
16. KLM
17. British Airways
18. Delta Air Lines
19. United Airlines
20. Emirates