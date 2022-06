22 çocuk annesi Galip Öztürk’ün eşi Kristina gündemden düşmüyor

Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alınan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk'ün eşi Kristina gündemden düşmüyor. Daha önce 105 çocuk istediğini söyleyen Kristina Öztürk, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Öztürk, 22 çocuğunun masraflarından bahsetti 'Galip olmadan çok zorlanıyorum' dedi.

Geçen haftalarda Gürcistan’ın Batum kentinde gözaltına alınan Metro Şirketler Grubu’nun sahibi iş adamı Galip Öztürk’ün eşi Kristina Öztürk gündemden düşmüyor.

İngiliz medyasında da yer alan haberlerde, “105 çocuk isteyen milyoner anne, eşinin tutuklanmasından sonra 22 bebeğe tek başına bakmakta zorlanıyor” başlığı kullanılırken, Kristina Öztürk’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara yer verildi..

İngiliz basını, çiftin 2021 yılında bir yılda 20 bebeğe sahip olmak için taşıyıcı anneliğe 138 bin pound (yaklaşık 2.9 milyon TL) harcadığını da hatırlattı. Çiftin hali hazırda 22 çocuğuna bakmak için 16 7/24 çalışan 16 bakıcı tuttuğu ve bunun için yılda 67.700 pound (yaklaşık 1.4 milyon TL) harcadığı da açıklandı.

Son olarak Kristina, bebek bezi ve mamaları da dahil olmak üzere bebekleri için haftada 5 bin sterlin yani yaklaşık 85 bin lira harcadığını duyurdu.

Eşinin tutuklandığından beri onsuz çok ‘zor’ günler geçirdiğini vurgulayan 22 çocuk annesi Kristina, son paylaştığı gönderisinde, “Yalnızlık hissi, etrafımda bu kadar çok yakın insan varken bile beni bırakmıyor” diye yazdı. Kristina sözlerine, “Kocamın her zaman evde, her zaman etrafımda olmasına alışkınım. Şimdi her zamankinden daha zor benim için, sessizliğe dayanamıyorum, onun yokluğuna dayanamıyorum ve yalnız uyuyamıyorum” ifadeleriyle devam etti.

Galip Öztürk ve eşi eski bir striptizci olan Kristina Gürcistan’da tanışmıştı.

Öztürk, 1996 yılında Türkiye’de meydana gelen bir cinayetle ilgili olarak müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2018’de Türkiye’den kaçmıştı

