24 Şubat’tan beri 1.2 milyon Ukraynalı sınırdan geçti
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planının başladığı günden beri 1.2 milyon Ukraynalının Polonya sınırından geçerek ülkeyi terk ettiği açıklandı. Ukrayna'dan kaçan toplam mülteci sayısı 2 milyonu buldu.
Polonya Sınır Muhafızları, bir açıklama yaparak Rusya’nın Ukrayna’nı işgale başladığı günden beri 1.2 milyon Ukraynalının Polonya’ya gittiğini açıkladı.
Yetkililer pazartesi günü 141.500 insanın sınırı geçtiğini açıklarken salı günü yerel saatle 07.00 itibariyle 35.300 insan Ukrayna’dan kaçarak Polonya’ya sığındı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Rusya’nın işgalinin ardından Ukrayna’dan kaçan mülteci sayısının 2 milyonu bulduğunu açıkladı. Grandi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Bugün Ukrayna’dan kaçan mülteci sayısı iki milyona ulaştı” dedi.