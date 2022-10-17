AB: İran’la nükleer müzakerelerde ilerleme beklenmiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelerin son haftalarda durduğuna değinerek "Hareketlenme beklemiyorum. Bu çok yazık çünkü anlaşmaya çok çok çok yakındık. Beklemek zorundayız" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, mevcut durumda İran ile nükleer müzakerelerde ilerleme beklemediğini, AB dışişleri bakanlarının toplantısında bu ülkenin protestolara yönelik tavrı ile Ukrayna’daki savaşa dahlinin ele alınacağını vurguladı.

Borrell, Lüksemburg’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde konuştu. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin İran olduğunu belirten Borrell, bakanların “protestocuları ve cesur kadınları desteklemek için” yaptırım kararı almalarını beklediğini ifade etti.

Borrell, toplantıda, İran yapımı insansız hava araçlarının Ukrayna’daki savaşta kullanımı meselesinin de tartışılacağını dile getirdi. “İran’ın Ukrayna savaşına katılımı konusunda somut deliller arayacağız” diyen Borrell, İran’ın muhtemelen bunu inkar edeceğini savundu. Bu konuda yaptırım kararı çıkmasından ziyade bugün bakanların görüşlerini ifade etmesi bekleniyor.

Borrell, bir soru üzerine, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelerin son haftalarda durduğuna değinerek “Hareketlenme beklemiyorum. Bu çok yazık çünkü anlaşmaya çok çok çok yakındık. Beklemek zorundayız” diye konuştu.

Borrell’in koordinatörlüğünde, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD’nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021’den beri Viyana’da yapılan müzakereler, 8 Ağustos’ta sona ermişti. İran’ın yaptırımların kaldırılması ve ABD’nin tekrar anlaşmadan çekilmeyeceğine dair istediği güvencelerin anlaşma ihtimalini zayıflattığı belirtiliyor. (AA)

İlginizi Çekebilir İran'da Mahsa Emini'ni protestoları sürüyor

İlginizi Çekebilir İran: Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci başladı