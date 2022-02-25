ABD Başkanı Biden emir verdi: Avrupa’ya gidiyorlar

ABD Başkanı Biden, Avrupa'ya ek kuvvet gönderme emri verdi. Biden, "Putin, Batı'yı bölemedi" ifadesini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, Putin ve Lavrov'a yönelik yaptırım açıklayan AB ve İngiltere'nin bu adımını ABD'nin takip edeceğini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Avrupa’daki kapasitesini artırmak ve NATO’ya destek olmak için Avrupa’ya ek asker gönderme emri verdi.

Putin’in Batı’yı bölmeyi başaramadığını söyleyen ABD Başkanı Biden, “ABD NATO topraklarının her santimini savunacak. NATO’nun kapısı değerlerimizi paylaşan Avrupa ülkelerine açık kalacak” dedi.

Biden’ın ardından açıklama yayınlayan Pentagon, ABD’nin Rus işgalindeki Ukrayna’ya ek güvenlik yardımı sağlayacağını ve bu desteği sağlamanın en iyi yolunun belirleneceğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, “Çok net olacağım: Ukrayna’ya ek güvenlik yardımı sağlayacağız. Bunun nasıl yapılacağı hâlâ araştırılıyor” ifadesini kullandı.

PSAKI: AB VE İNGİLTERE’NİN ADIMINI ABD TAKİP EDECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yönelik yaptırım açıklayan Avrupa Birliği ve İngiltere’nin bu adımını ABD’nin takip edeceğini belirtti. Psaki, Putin’e yönelik getirilebilecek yaptırımların ABD’ye seyahat yasağını da içerebileceğini söyledi.

Psaki, Ukrayna’da bulunan ABD vatandaşları ile temas halinde olduklarını ancak tahliye için atılması gereken adımların istişare edildiğini vurguladı. Psaki, “Ukrayna’ya diplomatik bir varlığımız olmasa bile oradakilere çeşitli şekillerde yardım etmeye devam ediyoruz” dedi.

Psaki ayrıca ABD’nin “Ukrayna’da gelişen korkunç koşullar hakkında aylardır uyarıda bulunduğunu ve ABD vatandaşlarının ayrılmaları gerektiğinin ilettiğini yineledi.

NED PRICE: MOSKOVA DİPLOMASİ NUMARASI YAPIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Moskova’nın Kiev ile diplomatik görüşmelere girmeye istekli olduğu yönündeki iddialarını yalanladı ve Rusya, Ukrayna’ya saldırdıkça diplomasinin başarılı olamayacağını söyledi.

“Moskova diplomasi numarası yapıyor” ifadesini kullanan Price, şu ifadeleri kullandı:

* Rusya bombalar, havan topları yağdırırken, tanklarınız kuvvetleriniz kuşatırken 2,9 milyonluk bir başkente doğru ilerlerken bir diplomasi teklifinin geçerli olduğunu bilmek için büyük bir jeopolitik analist gerektiğini düşünmüyorum.

* Askerlerin çekilmesi taleplerinde bulunmak, temelde tarafsız bir dış politika talep etmek, esasen Kiev’in sahip olması gereken yetkileri ortadan kaldırmak… Diplomasinin başarılı olabileceği bağlam bu değil.

İlginizi Çekebilir Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev müzakereyi reddetti

İlginizi Çekebilir ABD Başkanı Biden, Putin'e yaptırım uygulayacak

İlginizi Çekebilir Rusya, iki ülkeyi daha tehdit etti